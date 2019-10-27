Почему экс-министру Лукаш изменили подозрение: Рябошапка дал ответ

Генпрокурор напомнил, что в отношении чиновницы времен Януковича давно идет расследование

Елена Лукаш. Фото: facebook.com/Lukash.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, что прокуратура изменила подозрение экс-министру юстиции Елене Лукаш потому, что в отношении ее были установлены новые доказательства по уголовному производству.

Об этом он рассказал в интервью "Апостроф".

По его словам, она была привлечена к уголовной ответственности достаточно давно и за это время следствие продвинулось в ее деле.

Реклама

"Подозрение было предъявлено еще несколько лет назад. В дальнейшем следствие установило новые доказательства и, соответственно, подозрение было существенно расширено и изменено. На данный момент, по мнению следствия, это более обоснованное подозрение, и вина подозреваемой с большей долей вероятности будет доказана в суде. Следствие и прокуратура считают, что доказательств, свидетельствующих о вине Елены Лукаш, достаточно в этих материалах", – рассказал Рябошапка.

Как сообщали новости "Сегодня", прокуратура в отношении Лукаш и других фигурантов расследует уголовное производство, в рамках которого они подозреваются в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза, на общую сумму 2 миллиона 523 тысячи гривен.

Напомним, в 2015 году Печерский районный суд Киева 6 ноября принял решение арестовать на два месяца бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш, назначив при этом залог в размере 5 млн 115 тыс. гривен. 28 декабря того же года суд отказал в продлении ареста экс-министра. В 2016-м Генпрокуратура даже приостанавливала досудебное следствие в отношении Лукаш.

А тем временем в ГПУ громкое увольнение – из управления спецрасследований ушел Сергей Горбатюк, который занимался делами Майдана. Подробней смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама