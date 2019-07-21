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Почему кандидаты в депутаты не обязаны отчитываться о своих доходах

21 июля, 09:03

Узнать, кем являются кандидаты в депутаты и как они зарабатывают, избирателям будет нелегко


Операция "Стоп, декларация". Что "за душой" у претендентов на кресла под куполом и за счет чего они живут? Узнать такую ​​информацию о большинстве кандидатов украинцы смогут только после того, как те станут депутатами. Потому что во время этих выборов они не обязаны отчитываться о своих доходах. Норма о предоставлении деклараций странным образом выпала из законодательства.

"Мы проанализировали кандидатов-мажоритарщиков от партий. И в среднем, там более 15% – безработные", – говорит Вита Думанская, координатор движения "Честно".

Узнать, кем являются кандидаты в депутаты и как они зарабатывают, избирателям будет нелегко. Потому что в этой кампании множество так называемых новых лиц. А в бюллетенях о них лишь коротенькая информация из автобиографии.

"Идет там, например, некий Николай по округу и ездит на Жигулях, показывает избирателям, что он такой простой парень, все. И никто не может это по сути проверить. А потом, когда его уже выбирают, оказывается, что это уже Жигули не его, а какого-то родственника, а он ездит на Рендж Ровере или Роллс Ройсе и он по факту вообще миллионер", – говорит Андрей Барбелюк, руководитель секретариата общественного совета при НАЗК.

Только в списках двух молодых политсил, которые впервые участвуют в выборах, общественные активисты обнаружили почти 100 претендентов, которые ранее были помощниками народных депутатов. Немного прояснить, кто они, могли бы декларации. Но в законе о выборах о них ... забыли.

"Так случилось, что в избирательном законодательстве не предусмотрена подача деклараций кандидатами на внеочередных выборах. На очередных выборах кандидаты обязаны подавать. На местных выборах – обязаны. На внеочередных выборах – не обязаны", – говорит Денис Рыбачок, аналитик Комитета избирателей Украины.

И хотя закон о предотвращении коррупции требует предоставления деклараций кандидатами, они решили руководствоваться только избирательными нормами и не отчитываться о своих доходах. Мол, что поделаешь – правовая коллизия. Это на руку прежде всего соискателям-мажоритарщикам, потому что партии хоть как-то чистят свои списки, – говорят эксперты антикоррупционеры. Проверить информацию об имуществе и доходах кандидатов сложно даже общественным организациям, не то что избирателям. Потому что доступ к большинству реестров – платный. А некоторые из них еще и закрытые.

"Нужно брать отдельную справку по каждому адресу из реестра недвижимости являются. По каждому предприятию или общественной организацией, зарегистрированной на кандидата в депутаты. Также нужно покупать отдельно выписку из реестра предприятий. Организаций. Поэтому эта сумма может достигать от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен – в зависимости от количества имущества у депутата", – говорит Илья Кротенко, аналитик ОО "Антикоррупционный штаб".

Общественные организации призвали кандидатов добровольно подать декларации. Но прислушались лишь несколько политсил. Кроме них, о доходах отчитывались и претенденты, которые сейчас являются депутатами парламента, местных и облсоветов, а также чиновниками, – потому что обязаны по закону. Если бы этого требовали от всех, количество технических кандидатов и клонов было бы меньше, - говорят в движении "Честно".

"Этим людям публичность не нужна, и для них это было бы дополнительным препятствием, дополнительным агргументом не выдвигать свою кандидатуру. Потому что обычно технические кандидаты, они выполняют эту функцию в ряде кампаний, и обнародовать состояние – это не то, что они хотели бы", – говорит эксперт.

Увидеть декларации большинства из тех, кого выберем 21 июля, сможем более чем через полгода после выборов.

"В парламент могут пройти люди, которые вообще не должны там быть – замешаны в каких-то мутных земельных схемах, чье состояние не соответствуют тому, что они заработали. Ближайшая декларация, которую они подадут, это будет март-апрель 2020 года. Это будет ежегодная декларация", – говорит аналитик.

Чтобы такая ситуация не повторилась снова, нужно внести изменения в законодательство. Инициировать их должны президент или Кабмин.

Ранее во всех тонкостях налогового декларирования "Сегодня" разбирались при поддержке юриста адвокатского объединения "А.Д.ХОК" Артема Телюка.

Напомним, в начале 2019 года налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому заполнению деклараций. Он частично автоматически заполняет декларации про имущественное состояние и доходы на основе данных плательщика налогов, информации о его доходах из Госреестра физлиц и ведомостей об объектах движимого и недвижимого имущества.

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