Почему Россия не идет на обмен пленными: у Путина дали странное объяснение

Украинская сторона сделал множество предложение Москве, но так и не дождалась согласия

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru.

Почему Россия не идет на обмен пленными: у Путина дали странное объяснение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/544/a85/5c6544a85c8ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/544/a85/5c6544a85c8ef.jpg 2019-03-25T13:11:36+02:00 Политика Украинская сторона сделал множество предложение Москве, но так и не дождалась согласия

В Кремле заявляют о приверженности к процессу освобождения заложников между Украиной и Россией, однако этого не происходит из-за каких-то "нюансов". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя намерения Украины инициировать обмен заложниками "всех на всех", спикер Кремля так и не смог объяснить, в чем проблема со стороны Москвы.

"Хочу сказать слова российского президента о том, что российская сторона является давно сторонницей этого процесса, и в данном случае все утыкается в совершенно разный подход сторон к пониманию того, что значит "всех на всех". К сожалению, здесь существуют нюансы в подходах", – заявил Песков, так и не уточнив, что это за "нюансы".

Напомним, в декабре прошлого года Песков также не смог конкретно ответить, что мешает обмену заложниками. Тогда он говорил, что проблема таится в квалификации удерживаемых лиц, которые находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве, кем считать этих людей и т.д.

Как сообщалось, сегодня вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками. Киев предлагает на 30 марта совершить обмен по формуле "25 на 25".

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