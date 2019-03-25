Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости политики

Почему Россия не идет на обмен пленными: у Путина дали странное объяснение

Сегодня, 13:11

Украинская сторона сделал множество предложение Москве, но так и не дождалась согласия

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru.
Почему Россия не идет на обмен пленными: у Путина дали странное объяснение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/544/a85/5c6544a85c8ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/544/a85/5c6544a85c8ef.jpg Политика Украинская сторона сделал множество предложение Москве, но так и не дождалась согласия

В Кремле заявляют о приверженности к процессу освобождения заложников между Украиной и Россией, однако этого не происходит из-за каких-то "нюансов". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя намерения Украины инициировать обмен заложниками "всех на всех", спикер Кремля так и не смог объяснить, в чем проблема со стороны Москвы.

"Хочу сказать слова российского президента о том, что российская сторона является давно сторонницей этого процесса, и в данном случае все утыкается в совершенно разный подход сторон к пониманию того, что значит "всех на всех". К сожалению, здесь существуют нюансы в подходах", – заявил Песков, так и не уточнив, что это за "нюансы".

Напомним, в декабре прошлого года Песков также не смог конкретно ответить, что мешает обмену заложниками. Тогда он говорил, что проблема таится в квалификации удерживаемых лиц, которые находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве, кем считать этих людей и т.д.

Как сообщалось, сегодня вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками. Киев предлагает на 30 марта совершить обмен по формуле "25 на 25".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, заложники, Песков, обмен пленными

Вы сейчас просматриваете новость " Почему Россия не идет на обмен пленными: у Путина дали странное объяснение". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия будет вынуждена разблокировать обмен пленных – Геращенко

19 марта, 17:52

С момента захвата Россией в плен украинских моряков Киев боролся за внедрение против РФ санкций "азовского" пакета.

"Базарная тетка" из ОРДЛО сорвала переговоры в Минске об обмене пленными

27 февраля, 14:36

Требование украинской делегации немедленно освободить военнопленных моряков вызвало истерику у марионеток Кремля

Обмен пленными: Янукович рассказал о возможном предложении Путину

6 февраля, 15:12

Москва уже не раз срывала обмены пленными и постоянно отказывается от предложений Киева

Грымчак объяснил предложение Януковича провернуть большой обмен пленными

7 февраля, 11:11

Беглый экс-гарант грозился уговорить Путина на обмен заложниками по принципу "всех на всех"

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Скончался известный украинский актер

«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

«Зеленский готов сняться»: росСМИ о выборах в Украине
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Катя Кищук показала голую грудь

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы