Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками

Сегодня, 12:57

Политик рассказала, сколько россиян готов отдать Киев в обмен на украинских политзаключенных

Фото: Сегодня
Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8b3/ca1/5c98b3ca156cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8b3/ca1/5c98b3ca156cf.jpg Политика Политик рассказала, сколько россиян готов отдать Киев в обмен на украинских политзаключенных

Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками по формуле "25 на 25" – украинская сторона готова отдать 25 россиян и ожидает взамен столько же политзаключенных Кремля. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, Киев предлагает осуществить такой обмен 30 марта.

"Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком – представителем Украины в Трехсторонней контактной группе – направили 16-ое письмо представителю России в Трехсторонней контактной группе (Борису) Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных. Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев – политзаключенных Кремля", – сказала Геращенко.

Кроме того, политик подтвердила готовность Киева о помиловании 72 сепаратистов в случае согласия на возвращение 19 украинских пленных с оккупированных территорий.

Отметим, недавно Геращенко заявляла, что Россия будет вынуждена разблокировать обмен пленных. По ее словам, это может случиться после президентских выборов в Украине.

Напомним, в конце января после очередных переговоров в Минске, Россия снова отказалась от своих. Как рассказывала Геращенко, украинская сторона в Минске сделала новое предложение россиянам, но реакция была ожидаема.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, заложники, Геращенко, обмен пленными

Вы сейчас просматриваете новость " Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Базарная тетка" из ОРДЛО сорвала переговоры в Минске об обмене пленными

27 февраля, 14:36

Требование украинской делегации немедленно освободить военнопленных моряков вызвало истерику у марионеток Кремля

Грымчак объяснил предложение Януковича провернуть большой обмен пленными

7 февраля, 11:11

Беглый экс-гарант грозился уговорить Путина на обмен заложниками по принципу "всех на всех"

Обмен пленными: Янукович рассказал о возможном предложении Путину

6 февраля, 15:12

Москва уже не раз срывала обмены пленными и постоянно отказывается от предложений Киева

К Путину обращаются, а он не в курсе: в Кремле прокомментировали просьбы осужденных в Украине россиян

30 января, 12:40

А тем временем Киев продолжает предлагать Москве помиловать российских преступников, чтобы состоялся обмен на украинцев

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Скончался известный украинский актер

«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

«Зеленский готов сняться»: росСМИ о выборах в Украине
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Катя Кищук показала голую грудь

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы