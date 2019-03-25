Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками

Политик рассказала, сколько россиян готов отдать Киев в обмен на украинских политзаключенных

Фото: Сегодня

Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8b3/ca1/5c98b3ca156cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8b3/ca1/5c98b3ca156cf.jpg 2019-03-25T12:57:00+02:00 Политика Политик рассказала, сколько россиян готов отдать Киев в обмен на украинских политзаключенных

Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками по формуле "25 на 25" – украинская сторона готова отдать 25 россиян и ожидает взамен столько же политзаключенных Кремля. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, Киев предлагает осуществить такой обмен 30 марта.

"Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком – представителем Украины в Трехсторонней контактной группе – направили 16-ое письмо представителю России в Трехсторонней контактной группе (Борису) Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных. Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев – политзаключенных Кремля", – сказала Геращенко.

Кроме того, политик подтвердила готовность Киева о помиловании 72 сепаратистов в случае согласия на возвращение 19 украинских пленных с оккупированных территорий.

Отметим, недавно Геращенко заявляла, что Россия будет вынуждена разблокировать обмен пленных. По ее словам, это может случиться после президентских выборов в Украине.

Напомним, в конце января после очередных переговоров в Минске, Россия снова отказалась от своих. Как рассказывала Геращенко, украинская сторона в Минске сделала новое предложение россиянам, но реакция была ожидаема.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.