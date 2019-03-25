Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками
Политик рассказала, сколько россиян готов отдать Киев в обмен на украинских политзаключенных
Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками по формуле "25 на 25" – украинская сторона готова отдать 25 россиян и ожидает взамен столько же политзаключенных Кремля. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
По ее словам, Киев предлагает осуществить такой обмен 30 марта.
"Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком – представителем Украины в Трехсторонней контактной группе – направили 16-ое письмо представителю России в Трехсторонней контактной группе (Борису) Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных. Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев – политзаключенных Кремля", – сказала Геращенко.
Кроме того, политик подтвердила готовность Киева о помиловании 72 сепаратистов в случае согласия на возвращение 19 украинских пленных с оккупированных территорий.
Отметим, недавно Геращенко заявляла, что Россия будет вынуждена разблокировать обмен пленных. По ее словам, это может случиться после президентских выборов в Украине.
Напомним, в конце января после очередных переговоров в Минске, Россия снова отказалась от своих. Как рассказывала Геращенко, украинская сторона в Минске сделала новое предложение россиянам, но реакция была ожидаема.
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