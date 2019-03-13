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Почему Украина досрочно не разорвала Договор о дружбе с РФ: Климпуш-Цинцадзе дала ответ

Сегодня, 10:19

"Дружба" между Киевом и Москвой формально все еще в силе до конца марта

Фото: Сегодня
Почему Украина досрочно не разорвала Договор о дружбе с РФ: Климпуш-Цинцадзе дала ответ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8bc/844/5c88bc844ecfd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8bc/844/5c88bc844ecfd.jpg Политика «Дружба» между Киевом и Москвой формально все еще в силе до конца марта

Киев не стал досрочно разрывать Договор о дружбе и партнерстве с Россией для того, чтобы подать ряд исков в отношении Москвы за агрессию против Украины. Об этом рассказала в эфире телеканала "Прямой" вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, Украина воспользуется нарушениями Москвой Большого договора, чтоб и дальше судиться с ней в международных судах и привлечь к ответственности.

"Я вам скажу, почему мы его досрочно не разрывали, и почему было важно уйти сейчас по этой процедуре (не продлевать Договор). Потому что мы за это время смогли воспользоваться полностью возможностями подать судебные иски против Российской Федерации, и дальше можем это делать на основе тех нарушений Договора, которые Россия сделала, кстати, вплоть до 31 марта 2019 года, потому что соглашение к тому моменту еще считается действующей. А это значит, что нами все эти нарушения – и аннексия незаконная, и вторжение на восток Украины, и эта атака и агрессия в Черноморско-Азовском регионе, в Керченском проливе – все эти вещи являются задокументированы и является основанием для того, чтобы мы могли подавать иски против РФ", – рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 6 декабря Рада окончательно прекратила действие Договора. Депутаты хотели больше – разрыва всех двухсторонних договоров со страной-агрессором, разрыва дипломатических отношений, закрытия границы для россиян, но обошлось "малой кровью".

Однако 12 марта Москва направила Украине ноту с обвинениями. Россия цинично отрицает свою вину в прекращении "дружбы" с Украиной, выдвинув ряд претензий, как, например, курс Киева на вступление в НАТО или подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет.

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Тег Россия, иски, Климпуш-Цинцадзе, договор о дружбе

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