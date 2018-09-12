Почему войны в Украине и Сирии никак не закончатся: в Германии дали ответ

Сегодня, 09:20

Берлин старается помочь в разрешении кризиса, однако все зависит от другого мирового игрока

Хайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas
Хайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Закончить войну в Сирии и на Донбассе возможно только с политической воли России. Такое мнение высказал немецким СМИ министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маас.

Бытует мнение, что конфликты в мире нельзя урегулировать без России, хотя она и является их причиной. На это немецкий министр сказал: "Война в Сирии, вероятно, завершилась бы давно, если бы это было целью России и других стран".

То же самое он считает и по отношению к украинско-российскому конфликту, где все зависит от Москвы. Маас подчеркнул, что Берлин старается помочь в разрешении кризиса.

"В обоих случаях результат зависит от того, что урегулирования не будет, если Россия не будет сотрудничать. Именно поэтому Германия играет главную роль в усилиях, чтобы урегулировать конфликты в Украине и Сирии. В обоих случаях мы стараемся чего-то достичь благодаря дипломатическим каналам", – подбавил глава МИД Германии.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен объяснила, как повлиять на Россию по Украине. Она также отметила, что улучшению отношений Запада с Россией мешает ряд факторов, среди которых аннексия Крыма, конфликта на востоке Украины, а также бомбардировки в Сирии и поддержка режима Башара Асада.

В свою очередь российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов отмечал, что война на Донбассе зависит от положения Путина в Сирии. Если Запад прижмет Москву, то и на Донбассе может стать легче; но если американцы позволят РФ и дальше осквернять мир на сирийской земле – то и в Украине могут пойти по тому же сценарию, считает он.
Россия, Германия, Сирия, война, Донбасс, Маас

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Источник:

УНИАН

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