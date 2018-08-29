Под Иловайском в 2014 году Россия совершила акт агрессии – США

Сегодня, 12:49

Американские дипломаты напомнили, что россияне расстреляли украинских военных, нарушив договоренности

Иловайская трагедия. Фото: архив
Иловайская трагедия. Фото: архив

Россия 29 августа 2014 года во время боев за Иловайск нарушила договоренности о прекращении огня и ее войска расстреляли украинских военных, которые должны были мирно выйти по "зеленому коридору". Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

Американские дипломаты осудили российскую агрессию против Украины.

"На этой неделе мы чтим память тех, кто погиб под Иловайском, и осуждаем военную агрессию России против Украины. После договоренности прекратить огонь, российские вооруженные силы совершили незаконный акт агрессии, напав на украинские военные отряды на территории Украины", – говорится в сообщении.

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Отметим, сегодня в Украине вспоминают жертв Иловайской трагедии, которая произошла в августе 2014 года. Тогда в период с 24- по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области, которые 29 числа закончились массовой гибелью украинских военных. По официальным данным ВСУ, общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составили 437 человек (погибло – 192, получили ранения – 212).

14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передано информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска).

Кроме того, 9 августа нынешнего года в ООН озвучили выводы об Иловайской трагедии. В докладе говорится, что серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права были у обеих сторон конфликта.
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Источник:

"Сегодня"

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