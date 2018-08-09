Расследование Иловайской трагедии: в ООН озвучили выводы

Сегодня, 13:58

По данным ООН, серьезные нарушения прав человека были с обеих сторон

Фото: Facebook Виктора Муженко
Фото: Facebook Виктора Муженко

В августе 2014 года во время Иловайской трагедии серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права совершали обе стороны конфликта. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Случаи, задокументированные и проанализированные в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, свидетельствуют, что во время боевых действий под Иловайском все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека", – говорится в тексте документа.

Кроме того, некоторые из зафиксированных нарушений международного гуманитарного права "возможно, являются военными преступлениями".

"События под Иловайском оставили глубокие физические и эмоциональные шрамы на гражданском населении города и его окрестностей, а также на тех, кто был лишен свободы и подвергнут пыткам и жестокому обращению, их родственниках, а также на тех, кто продолжает искать пропавших без вести близких", – говорится в выводах доклада.

Отдельно в мониторинговой миссии выразили обеспокоенность тем, что расследования, проведенные правительством Украины, не отражают полного масштаба нарушений прав человека и нарушений международного гуманитарного права в Иловайске в августе 2014 года, в частности, относительно гражданских лиц.

Напомним, ранее в украинском Генштабе вину за расстрел украинских военных под Иловайском возложили на российское руководство.

"Вследствие коварного введения 24 августа 2014 года российских войск на нашу территорию, украинские военнослужащие, добровольцы и мобилизованные попали в окружение и под огонь ракетно-артиллерийских систем. Это привело к гибели 366 украинцев, 429 воинов получили ранения, а 300 военнослужащих попали в плен", – говорится в сообщении.

Также мы сообщали, что 14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда Главная военная прокуратура Украины передала информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска) для решения вопроса об открытии уголовного производства.
ООН, иловайск, Иловайская трагедия
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"Сегодня"

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