Под Радой столкновения: активисты вооружились палками, полетели дымовые шашки (дополнено)

Митингующие бросают в полицейских разные предметы, в том числе бутылки

Под стенами Верховной Рады начались столкновения между активистами из палаточного городка и правоохранителями.

Сообщается, что правоохранители оттеснили митингующих от ограждения возле здания парламента и отобрали у них шины, которые, вероятно, планировалось поджечь.

После этого активисты начали бросать в полицейских различные предметы, в том числе полетели и бутылки с дымовыми шашками.

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Правоохранители двинулись в сторону палаточного городка, из которого повыходили активисты, вооружившись палками.

Также отмечается, что один из силовиков мог получить ранение в стычках с активистами, так как его оттянули его коллеги от места противостояния.

Напомним, на днях активисты просили убрать из центра Киева палаточный городок сторонников Саакашвили. Люди жалуются, что из-за палаток центр столицы в сплошных пробках, общественного транспорта не дождаться.