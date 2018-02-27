Под Радой столкновения: активисты вооружились палками, полетели дымовые шашки (дополнено)
Митингующие бросают в полицейских разные предметы, в том числе бутылки
Под стенами Верховной Рады начались столкновения между активистами из палаточного городка и правоохранителями.
Сообщается, что правоохранители оттеснили митингующих от ограждения возле здания парламента и отобрали у них шины, которые, вероятно, планировалось поджечь.
После этого активисты начали бросать в полицейских различные предметы, в том числе полетели и бутылки с дымовыми шашками.
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Правоохранители двинулись в сторону палаточного городка, из которого повыходили активисты, вооружившись палками.
Также отмечается, что один из силовиков мог получить ранение в стычках с активистами, так как его оттянули его коллеги от места противостояния.
Напомним, на днях активисты просили убрать из центра Киева палаточный городок сторонников Саакашвили. Люди жалуются, что из-за палаток центр столицы в сплошных пробках, общественного транспорта не дождаться.
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