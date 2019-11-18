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Подозрение для Порошенко от Госбюро расследований: генпрокурор отреагировал

18 ноября, 16:48

Рябошапка не исключил, что в документы могут быть внесены определенные правки

В Генпрокуратуре изучают направленный им Госбюро расследований (ГБР) проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями... в ближайшее время будет принято процессуальное решение", – сказал Рябошапка журналистам в понедельник.

При этом он не исключил, что в документы может потребоваться внести определенные правки.

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Напомним, в ГБР отмечают, что проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. В документе идет речь о подозрении Порошенко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.109 (ограничение или лишение свободы до 5 лет) и ч. 2 ст. 364 (тюремный срок от 5 до 8 лет) Уголовного кодекса Украины.

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Фото: AFP

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом.

Как сообщали новости "Сегодня", пятый президент, а ныне народный депутат не единожды пропускал допросы в Госбюро расследований по нескольким уголовным производствам, где он, как заявляли в ГБР, проходил в качестве свидетеля. После одной из неявок Порошенко в ГБР рассказали подробности дела по назначению судей и как к этому причастен пятый президент.

Смотрите также видео, как поход Порошенко на допрос в ГБР летом закончился дракой на улице:

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генпрокуратура Петр Порошенко подозрение ГБР Руслан Рябошапка

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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