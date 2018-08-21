Подозреваемый в организации покушения на Бабченко пошел на сделку со следствием – Луценко

По словам генпрокурора, в своих показаниях Герман, фактически, подтвердил версию преступления, по которой ему было предъявлено подозрение

Подозреваемый в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман пошел на подготовку сотрудничества со следствием. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими сотрудниками. Но суд еще не утвердил этого соглашения", – сказал Луценко на брифинге во вторник в Киеве.

По словам генпрокурора, в своих показаниях Герман, фактически, подтвердил версию преступления, по которой ему было предъявлено подозрение – "в том числе прямо указывает на представителя Российской Федерации, который передавал средства и указывал, как ими распоряжаться на территории Украины".

Луценко уточнил, что окончательное принятие соглашения произойдет только в судебном порядке.

"После этого должен пройти еще месяц, и после этого оно станет доступно для общественности", – сказал генпрокурор.

Как известно, вечером 29 мая на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что его застрелили в спину и он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи. Однако 30 мая, во второй половине дня, на брифинге силовиков появился "погибший" журналист – оказалось, что Бабченко – жив, и это была спецоперация СБУ по инсценировке его гибели для поимки российского заказчика покушения и исполнителя – бывшего бойца АТО.

Глава СБУ Василий Грицак рассказывал о задержании организатора покушения на Бабченко в Киеве. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста. Им оказался Борис Герман.