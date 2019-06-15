Подписание договора, выход в море и концерт: планы визита Зеленского в Мариуполь

У президента Украины во время визита в Мариуполь будет очень насыщенный график встреч и переговоров

Фото: пресс-служба АП.

Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки на Донбасс в субботу, 15 июня, посетит Мариупольский металлургический комбинат, новый центр разминирования ДСНС и морской порт.

Мариупольский меткомбинат – это одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом. Продукция комбината экспортируется более в 80 стран мира. Это градообразующее предприятие, которое является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в городе Мариуполь. На комбинате, в присутствии президента Украины будет подписан договор о сотрудничестве с французскими партнерами.

Президент Владимир Зеленский также посетит в Мариуполе новый центр разминирования ДСНС и морской порт. Мариуполь является прифронтовым городом. Разминирование территорий в Азовском регионе является одним из первоочередных задач. Во время посещения порта Владимир Зеленский выйдет на одном из судов в море.

А вечером в центре Мариуполя состоится фестиваль "Свободный Маруиполь". Он посвящен 5-летию освобождения города от незаконных вооруженных формирований. Напомним, что 13 июня 2019 года исполнилась пятая годовщина освобождения Мариуполя от банд пророссийских боевиков.

"Сегодня" будут вести трансляцию визита президента Украины Владимира Зеленского в Мариуполь, а также готовят спецвыпуски новостей.

В рамках фестиваля ожидается выступление Зеленского со сцены. Среди артистов, которые выступят на концерте Скрябин, ТНМК, Моторола, Jery Heil, TAYANA.

Как сообщали новости "Сегодня", первый свой визит в зону боевых действий новый президент Украины совершил 27 мая. Тогда Владимир Зеленский побывал в Луганской области, где осмотрел передовые позиции военных Вооруженных сил Украины в Станице Луганской и Счастье. Так, в Станице президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – за 400 метров.

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