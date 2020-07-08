Поездка Порошенко на Мальдивы: бывшему пограничнику сообщили о подозрении

Следствие установило, что экс-президент Украины не по правилам выехал из Украины

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему руководителю одной из воинских частей Государственной пограничной службы Украины в содействии незаконному пересечению государственной границы пятым президентом Украины (2014-2019) Петром Порошенко, который в 2018 году провел праздники на Мальдивах.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что пограничник в январе 2018 года дал незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через границу Украины, вопреки существующему порядку, вне пункта пропуска, президента Украины и лиц, сопровождавших его на отдых на Мальдивы.

Сейчас следствие также проверяет причастность этого пограничника и других лиц из числа руководства Госпогранслужбы и Управления государственной охраны к переправке через госграницу бывших высокопоставленных лиц без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска. Устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации создания и использования неконтролируемого канала на государственной границе Украины.

Подозреваемому "светит" наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет, если его вина будет доказана в суде.

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Отметим, ранее СМИ провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года провел рождественский отпуск на Мальдивах. Эту информацию потом подтвердили и в Администрации президента. Также стало известно, что летал он туда на частном самолете вместе с семью пассажирами. Однако журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами.

В связи с этим в августе 2019 года ГБР начало проверку возможного правонарушения. Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка), ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

Сам Порошенко рассказал, как съездил на Мальдивы. Он заверил, что границу пересекал под своей фамилией, по своему паспорту, с регистрацией у пограничников, а также платил и за самолет, и за отель со своего личного счета.

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