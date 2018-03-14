"Похоронный" кодекс: чем грозят новшества судебной реформы, запрещающие хоронить без решения суда

С четверга похоронить человека в Украине станет гораздо сложнее из-за изменений в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК). "Сегодня" разобралась, чем украинцам угрожает очередной виток судебной реформы.

Похороны через суд

В октябре прошлого года Верховная Рада приняла закон об изменениях в процессуальные кодексы (Уголовный, Гражданский, Административный и другие), который фактически запустил судебную реформу. Тогда эксперты отмечали, что это самый объемный документ, который рассматривал парламент за все годы независимости Украины. В общей сложности было обработано больше 4300 правок. Среди них были приняты изменения в УПК авторства нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового, которые вступят в силу 15 марта. Именно они стали причиной паники среди юристов и адвокатов.

Если сегодня умирает человек, то, по правилам, на место смерти выезжают медики и следственно-оперативная группа. Врачи констатируют смерть, а следователь отправляет тело в морг, сопровождая его, при необходимости, постановлением о проведении судмедэкспертизы. Однако уже с четверга, по закону, следователям запретят самим назначать экспертизу. Они должны будут обращаться за разрешением в суд, у которого на его выдачу будет 72 часа. Иными словами, похоронить умершего можно будет только после разрешения суда.

"В 2016-м было зарегистрировано больше 90 тыс. естественных смертей, по фактам которых начинались уголовные дела и следователями назначались экспертизы. Только в столице и Киевской области было назначено 11,5 тысячи экспертиз для определения причин смерти. А теперь это все должно проходить через суд. Представьте, что будет в судах и моргах после 15 марта! Думаю, стоит ждать огромного шквала жалоб от людей, которые будут оскорблены тем, что тела их близких не принимают в морги", — говорит юрист Григорий Мамка.

Адвокат Александр Климчук уверен: морги тела принимать будут, но не будут приступать к вскрытию без соответствующего разрешения суда. Он считает, что новые правила приведут к переполненным моргам.

Успеть за 18 месяцев

Этим опасения по поводу нового УПК не ограничиваются. Правки Лозового также меняют сроки рассмотрения уголовных дел. На особо тяжкие преступления отводят 18 месяцев, для дел средней тяжести — год, а на мелкие — полгода. Сам Лозовой еще во время голосования отметил, что это позволит оспорить необоснованные обвинения и прекратить затягивание дел в судах.

"Я не представляю себе, как следователи, у которых по 300 дел на каждого, будут в такие сжатые сроки расследовать дела. Не успели расследовать — дело закрывают. А у нас результатов одной только баллистической экспертизы ждут по полгода, — объясняет адвокат Иван Либерман. — Думаю, следователи будут идти на правовую хитрость. Они будут приостанавливать срок расследования на период, пока ждут результатов экспертиз. Допустим, допросили одного человека в один день — этот день засчитали. А остальные дни будут выпадать — не будут считаться выходные, праздники и дни, когда не было экспертиз".

Адвокат также добавляет, что такое новшество открывает пространство для коррупции — нечистые на руку следователи будут специально затягивать следствие и закрывать дела.

"Но есть и положительный момент — особо важные для руководства страны дела могут рассматриваться быстро", — резюмирует Либерман.

По мнению его коллеги Александра Горобца, из-за сокращения срока досудебных расследований в Украине могут быть закрыты от 500 до 800 тыс. уголовных дел.

Наконец, с 15 марта разрешения на обыск, выемку документов, проверку телефонов и другие экспертизы нужно будет получать в одном областном суде, а не по месту нахождения. Например, если говорить о Киеве и области, то всем придется идти в Шевченковский суд.

"Часто бывает, что нужно разрешение суда на обыск прямо на сегодня. Но с такими правилами нужный суд будет загружен, и я прогнозирую, что будут сбои и в нашей работе", — рассказал нам один из столичных оперативников.

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Законопроект об отмене уже в Раде

Недовольство новшествами УПК выразил и глава Нацполиции Сергей Князев. По его словам, если их срочно не отменить, работа правоохранителей будет парализована. В частности, он выразил претензии к процедуре экспертизы причины смерти. Князев считает, что новые правила ограничат следователя в самостоятельности принятия решений и снизит эффективность проведения досудебного расследования. Также главный полицейский объяснил, что следственные подразделения будут лишены возможности обращаться в местные суды для получения разрешения о проведении обыска, изъятии имущества, наложении ареста и избрании меры пресечения. Вместо этого им надо обращаться в один суд, расположенный по месту нахождения Главного управления Нацполиции в области. Это, по его словам, приведет к неоправданной трате времени и сильно увеличит нагрузку на следственных судей. Члены комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов Князева поддержали и законопроект по отмене "правок Лозового" уже зарегистрирован в Раде. По словам экспертов, шансы есть, но руки до него могут дойти не скоро.