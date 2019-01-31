"Показуха" или полноценная миссия: зайдут ли корабли НАТО в Керченский пролив

Россия вряд ли пустит военные корабли ФРГ в Керченский пролив надолго, но флот НАТО может находиться в нейтральных водах

Фото: navy.mil.gov.ua..

"Показуха" или полноценная миссия: зайдут ли корабли НАТО в Керченский пролив Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ce/e1c/5c52cee1c4c45.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ce/e1c/5c52cee1c4c45.jpg 2019-01-31T13:33:00+02:00 Политика Россия вряд ли пустит военные корабли ФРГ в Керченский пролив надолго, но флот НАТО может находиться в нейтральных водах

Присутствие немецко-французской наблюдательной миссии в Керченском проливе находится под вопросом, ведь Россия будет всячески препятствовать чужому пребыванию в акватории и с ней будет сложно договориться. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, РФ не заинтересована в том, поэтому будет делать все, чтобы сорвать эти планы.

"Россия, конечно, хотела бы, чтобы эта миссия была всего месяц или полтора, пока зима и пока нет такого активного судоходства. Россия будет делать все, чтобы этого не допустить или видоизменить, потому что под наблюдением немцев они же не могут оказать тех агрессивных актов и атак, которые они делают", – считает Мусиенко.

Россия видит эту миссию как однодневную показательную акцию, не более того, – говорит глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко. Она не допустит чужие корабли в Керченский пролив.

"Россия сегодня видит ее как однодневную пропагандистскую показательную акцию, для того, чтобы показать, что якобы все нормально", – объясняет Яременко.

В то же время Александр Мусиенко отмечает, что ФРГ хотят вести полноценную мониторинговую группу.

"Немцы хотят не только заниматься наблюдением, но и гарантировать безопасность в Керченском проливе. Это надо делать с помощью кораблей и катеров. Элементарно, это же море. Они не будут стоять на берегу и в бинокли глазеть. Для того, чтобы гарантировать безопасность этой миссии, которая будет, гарантировать безопасность судоходства в Керченском проливе, они хотят пойти таким путем. Это соответствует интересам Украины", – говорит Мусиенко.

Но, по мнению Богдана Яременко, без согласия России миссии, скорее всего, придется ютиться в нейтральных водах.

"По российско-украинским соглашениям в Керченский пролив ничего не может зайти, только украинские и российские корабли. Если речь идет о кораблях третьей страны, то должно быть согласие двух сторон. Если его нет, проход кораблей запрещен. Максимум, что они могут сделать, это приблизиться в нейтральных водах", – продолжает Яременко.

В свою очередь Александр Мусиенко подчеркивает, что если европейские корабли таки появятся в нейтральных водах Черного моря, Россия также теоретически может увеличить свое присутствии в акватории, но на агрессию не пойдет.

"Россия может увеличить присутствие, вести наблюдение, но допустить какие-то столкновения или провокации, она на это не пойдет. Против Германии они того делает не будут. Германия – страна НАТО, к тому же важный экономический партнер, который строит с ними "Северный поток-2" и покупает газ. Они на такую ​​эскалацию не пойдут. Они смирятся", – суммирует Мусиенко.

Отметим, что в связи с нападением России в Керченском проливе на украинские корабли в конце ноября прошлого года, Киев неоднократно обращался к Западу с просьбой ввести корабли НАТО в этот регион. В то же время генсек Альянса Йенс Столтенберг заявлял в начале декабря, что НАТО в полтора раза усилило присутствие в Черном море. Он рассказал, сколько времени в 2018 году корабли Североатлантического альянса провели в Черном море.

В свою очередь заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии сайту "Сегодня" называл два варианта для Альянса по приглашению Украины усилить присутствие НАТО в Черном море. Он отмечал, что союзники помимо политических факторов ограничены еще и юридическими преградами.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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