НАТО в полтора раза усилило присутствие в Черном море: генсек Альянса озвучил детали

Йенс Столтенберг рассказал, что сколько в этом году корабли Североатлантического альянса провели времени в Черном море

В этом году Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в акватории Черного моря. Как сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в 2018 году корабли НАТО находились там 120 дней.

"НАТО усилило присутствие в регионе Черного моря. Мы увеличили присутствие от 80 до 120 дней", – сказал он на пресс-конференции 3 ноября.

Кроме того, по его словам, авиация Альянса также проводит больше воздушного патрулирования и повысила свое присутствие в Черноморском регионе.

"Мы также тщательно мониторим ситуацию в Черном море в свете того, что мы видели там несколько дней назад", – резюмировал Столтенберг.

Стоит отметить, что об этом он заявил накануне двухдневного заседания Совета НАТО на уровне глав МИД.

Напомним, что экс-спецсоветник командующего армией США в Европе Марком Войджером предложил Украине выслать приглашение НАТО с тем, чтобы открыть Азовское моря для навигации кораблям Альянса, а также признать акваторию Черного моря международной зоной.

Как мы уже писали, Петр Порошенко призвал НАТО ввести свои корабли в Черное море в качестве сдерживающего фактора в отношении России и жестко наказать Москву за ее поведение.

Ранее в мае сообщалось о том, что в Черное море вошла группировка кораблей НАТО, состоящая из флагманского RHEIN (Германия), саперного фрегата ERDEMLI (Турция), корабля STIBAR (Болгария), минного корабля Lieutenant Dimitrie Nicolescu (Румыния) и тральщика TURIA (Испания).