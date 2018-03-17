Полиция Британии из-за смерти соратника Березовского проверяет безопасность политбеглецов из РФ

Ранее полиция заявляла о незначительном риске для россиян, которые живут в Великобритании

Полиция и спецслужбы страны в связи со смертью соратника Бориса Березовского – Николая Глушкова пересмотрели свою точку зрения и начали связываться с некоторыми политическими беглецами из России для проверки их безопасности.

В полиции утверждают, что в настоящее время нет доказательств, связывающих смерть Глушкова с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипала и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта.

Напомним, тело Глушкова нашла его дочь Наталья. Полиция Лондона в пятницу, 16 марта, начала расследование по статье "убийство" - на его шее были видны следы удушения.

Смерть Глушкова наступила через год после того, как Савеловский райсуд Москвы назначил ему восемь лет заключения заочно по обвинению в хищении средств авиакомпании "Аэрофлот".

В 2000 году Глушков рассказывал, что ему угрожали расправой, которая должна была произойти по дороге в суд.

Отмечается, что его друг Березовский также бежал в Лондон. Они встретились в Великобритании, когда Глушкова освободили из тюрьмы. Сам российский бизнесмен был найден мертвым на полу в ванной в своем доме на юге Англии в 2013 году с шарфом на шее. Глушков был крестным отцом одного из детей Березовского. Он настаивал, что олигарха убили.