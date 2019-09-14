Политики оценили увольнение ЦИК

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Членов ЦИК уволили в полном составе. Такое решение сегодня приняла Верховная Рада по инициативе президента. "Сегодня" выясняли, как это прокомментировали различные фракции в парламенте, и как отреагировали на увольнение в самом Центризбиркоме.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии в повестку дня заранее не вносили. Но поскольку инициировал вопрос президент — не рассмотреть его депутаты не могли.

"В течение внеочередных парламентских выборов-2019 ЦИК неоднократно проявляла политическую предвзятость в решении отдельных вопросов. Следствием этого стали многочисленные судебные иски, в которых решения, действия или бездействие ЦИК были признаны судом противоправными. Свои решение суд мотивировал тем, что ЦИК не приняла все возможные меры по реализации избирательных прав граждан", – заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Такая позиция провластного большинства вызвала возмущение других народных депутатов. Мол, аргументы президента – неконструктивные.

"Уже стерли языки и зубы, говоря, сколько недостатков в законе о ЦИК. Закон никого не интересует! Но по надуманным, давайте называть вещи своими именами, основаниям, мы полностью меняем орган, по которому, подчеркиваю, указано – семь лет каденции, и 300 голосов, именно для того, чтобы обеспечить преемственность этого органа", – заявил народный депутат Сергей Рахманин (фракция партии "Голос")

И хотя многие народные депутаты настаивали на том, что при рассмотрении такого вопроса должны присутствовать представители ЦИК, в "Слуге народа" ссылаются на закон.

"Это по закону необязательно. Президент имеет право подать ​​на рассмотрение Верховной Рады мотивированное предложение, а он мотивировал это в своем письме. И мы рассматриваем и можем не заслушивать", – заявила народный депутат Ирина Верущук (фракция партии "Слуга народа").

Чтобы распустить всех членов Центризбиркома, надо набрать конституционное большинство в парламенте. Это 300 голосов. В зале проголосовал 341 депутат. Решение было принято.

В ЦИК официально комментировать такое решение парламента отказались. Но "Сегодня" удалось пообщаться по телефону с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии.

"Там нет ни одного настоящего юридического аргумента, все надуманные. С решением я согласен, оно принято в рамках закона. А с аргументами относительно этого решения не согласен. Если бы там были юридические аргументы, то я, может, там что-то и оспаривал бы, а так – нет, ни в коем случае. У меня есть своя честь и свое достоинство", – говорит заместитель председателя ЦИК Украины Евгений Радченко.

За добросовестную работу Центризбирком поблагодарил пятый президент Украины Петр Порошенко. Отметил: результаты их труда — это честные выборы, признанные в мире.

"Комиссия не проработала ни года, но за это время безупречно провела две избирательные кампании. Международные организации и наблюдатели выборы Верховной Рады и Президента признали полностью соответствующими европейским стандартам. И сегодня, голосуя за увольнение ЦИК, большинство просто выстрелило себе в ногу. Собственным сомнительным решением поставила под сомнение легитимность и президента и парламента", – заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Свою реакцию обнародовали и народные депутаты прошлого созыва.

"Увольнение всего состава Центризбиркома, который наиболее честно за все годы независимости провел президентские и парламентские выборы, – это показательная расправа со всеми, кто служит закону, а не новой власти", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

И поскольку решение уже принято, в правящей партии уже с завтрашнего дня будут рассматривать кандидатуры на вакантные места в Центризбиркоме.

"Действует так называемый, извиняюсь за это слово, квотный принцип. В хорошем смысле. Все фракции с завтрашнего дня могут предоставить своих кандидатов. Которые будут назначены в соответствии с численностью фракции, процентов, которые им предоставили избиратели", – заявил народный депутат Александр Качура (фракция партии "Слуга народа").

Проголосовали народные депутаты еще за два важные проекта законов, пока – в первом чтении. Один призван сделать работу избранников более прозрачной. Все их запросы в органы будут в публичном доступе. Второй — мотивировать не покрывать коррупционеров. Тот, кто сообщит правоохранителям о значительных взятках — получит 10% от ее суммы.

Напомним, комитет Рады одобрил роспуск ЦИК на заседании 11 сентября.

Сама же Центральная избирательная комиссия Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением и в этом случае оно может повлечь ответственность главы государства и парламента.

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