Политолог: Появление Олега Ляшко на второй строчке в рейтингах не случайно

Выход Ляшко и Тимошенко во второй тур говорит о том, что население устало от имитации реформ и хочет народной политики

Народное направление этих двух политиков – Олега Ляшко и Юлии Тимошенко – на сегодняшний день является наиболее востребованным. Такое заявление сделал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев изданию Kyiv.Press.

Ведь так называемые политики-либералы и реформаторы окончательно оторвались от реалий Украины и большую часть своего сознательного времени проводят в западных кабинетах, обсуждая проценты кредитов и собственные политические перспективы.

"Не случайным в социологии КМИС является появление Олега Ляшко на второй строчке, что на самом деле лишь на одну позицию выше чем та, которую он занял на президентских выборах. А учитывая динамику роста и неспадающий электоральный тренд, лидер радикалов имеет серьезные шансы на президентских выборах", – подчеркивает Карасев.

"Также стоит обратить внимание на то, что практически половина избирателей не определилась. Что дает поле для маневра новых фамилий, или политиков, которые уже сегодня есть в политической обойме страны, но пока не ассоциируются с президентскими выборами. Так как заявляли публично о своих амбициях", – напоследок добавил Карасев.

Напомним, политолог Владимир Цыбулько высказал мнение, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко завоевывает своих избирателей, и если он выйдет во второй тур президентских выборов, это будет означать его победу.