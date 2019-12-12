Полковник ВСУ заявил о готовности к реинтеграции с российскими военными

По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию

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Украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических "ЛДНР", но ветераны не готовы к такому. Об этом на круглом столе на тему "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем", который прошел в "Укринформе", заявил начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, cообщаетInfoResist.

Отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник отметил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией.

По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию.

"Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам", — заявил он.

Полковник добавил, что "мы сможем удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества".

"Одна часть общества менее интегрирована, другая больше. Вот на этом сколе идет радикализм. Поэтому нам надо с вами по этому направлению тоже работать", — добавил он.

Ноздрачев отметил, что про украинский радикализм говорят на Западе, но не в Украине. Полковник привел в пример позицию США по полку Нацгвардии "Азов".

На скандальное заявление отреагировали в Генштабе ВСУ.

В сообщении ведомства, размещенном на странице в Facebook, говорится о том, что оценочные субъективные суждения, в том числе политического характера, высказанные сегодня, 12 декабря, полковником Алексеем Ноздрачевым во время круглого стола в Национальном информационном агентстве "Укринформ" – не явяются позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил Украины.

"Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения," – отметили в Генштабе.

По данному факту начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно.

Возмутили заявления чиновника и пользователей соцсетей.

"Этому полковнику надо повоевать на передовой, а не в штабе. Тогда у него поменьше станет желания интегрироваться с русскими военными. Реинтегрироватья на основе чего? Идеи уничтожения Украины?" – написал один из пользователей.

Отреагировал на заявление офицера ВСУ и ветеран Александр Грамарчук (позывной "Гром").

Между тем, сам полковник Алексей Ноздрачев заявил, что его слова о готовности украинских военных к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических "ЛДНР" были вырваны из контекста и "перекручены". Об этом он написал у себя в Facebook.

По словам Ноздрачева, он пытался донести свои идеи в вопросах информационной безопасности и отдельных аспектов реинтеграции временно оккупированных территорий.

Чиновник ВСУ отметил, что Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия и добровольческие подразделения в 2014 году создали условия для переформирования страны и построения национальной идеи; информационная среда является районом операции РФ против Украины и только консолидация усилий гражданского общества и военных сможет эффективно противостоять этой агрессии, а национальная устойчивость в первую очередь зависит от сплоченности общества.

"К сожалению, идеи национальной сплоченности ради победы не получили распространения, а вырванные из контекста слова были "перекручены" и получили незаслуженное внимание, что еще раз подтверждает мои убеждения относительно большого объема работы, который мы должны выполнить для развития устойчивого украинского общества", — написал он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал первый шаг в реинтеграции Донбасса. По его словам, особое внимание необходимо уделить ситуации на КПВВ на линии разграничения. Он объяснил, почему.

Напомним, в феврале 2018 года вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. Среди прочего, в документе определены временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей районы, где вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух).

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