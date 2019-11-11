Сивохо назвал первый шаг в реинтеграции Донбасса

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо занялся реинтеграцией Донбасса. Он считает, что первым шагом в этом направлении станет упрощение процедур пересечения линии разграничения для мирных жителей. Об этом он сказал журналистам.

На вопрос о первом шаге к реинтеграции Донбасса, он сказал следующее: "Это – идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах, это – упрощение режима пересечения КПВВ (контрольных пунктов въезда/выезда). Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Это видимый глазами сразу результат, и это будет здорово. Это первый шаг".

Сивохо также напомнил, что во время визита на Донбасс пообщался с местными жителями и это происходило именно на КПВВ.

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"Я хотел бы, чтобы КПВВ не стало вообще, – это моя мечта, чтоб страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории. Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-то предметов, разрешенных к провозу, – это все давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар – мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?", – отметил он.

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Советник секретаря СНБО подчеркнул, что основная масса людей, проходящих через КПВВ, пенсионеры – около 60%

"Страшные цифры – 50 человек в 2018 году умерли, проходя эту процедуру, 34 – за первую половину этого года. Медпомощь не может добраться до человека с приступом, потому что все подъезды заблокированы машинами и очередями. Я считаю, что, чем лучше мы будем относиться к людям, пересекающим КПВВ, чем лучше условия мы будем для них создавать, тем выше мы поднимем реноме своей страны. Пусть люди, попадая к нам, видят, что о них помнят, о них заботятся. Я считаю, что это один из самых главных вопросов быстрых шагов сейчас", – добавил Сивохо.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября президент Владимир Зеленский поручил упростить переход через КПВВ на Донбассе. Также глава государства распорядился отремонтировать две дороги государственного значения.

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