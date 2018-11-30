Полтора года безвизу: Порошенко подвел итоги

Сегодня у Украины есть безвиз с более чем 100 странами, и главное – с ЕС, заявил президент

Скоро исполнится полтора года безвизовому режиму для поездок в Евросоюз. За год с 11 июня 2017 по 11 июня 2018 граждане Украины 20 млн раз пересекали границу Евросоюза. Об этом в Twitter написал президент Петр Порошенко.

"Когда я был студентом, Украину от остальной Европы отделял так называемый "железный занавес", и чтобы поехать за границу, надо было получить не только въездную, но и выездную визу. Для вас это, наверное, дикость, а теперь у нас – безвиз с более чем 100 странами, и главное – с ЕС", - добивал президент.

Ранее Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать Еврокомиссии Национальный доклад о выполнении Украиной требований, которые необходимы для функционирования безвизового режима.

"В развитие договоренностей на саммите Украина-ЕС поручил МИД передать Еврокомиссии Национальный доклад о выполнении нашим государством критериев безвизового режима. Украина полностью выполняет взятые на себя обязательства, а украинцы могут достойно и свободно путешествовать по странам Евросоюза!" - отметил он.

Напомним, за год безвиза украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов.