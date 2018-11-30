Полтора года безвизу: Порошенко подвел итоги

Сегодня, 18:16

Сегодня у Украины есть безвиз с более чем 100 странами, и главное – с ЕС, заявил президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Скоро исполнится полтора года безвизовому режиму для поездок в Евросоюз. За год с 11 июня 2017 по 11 июня 2018 граждане Украины 20 млн раз пересекали границу Евросоюза. Об этом в Twitter написал президент Петр Порошенко.

"Когда я был студентом, Украину от остальной Европы отделял так называемый "железный занавес", и чтобы поехать за границу, надо было получить не только въездную, но и выездную визу. Для вас это, наверное, дикость, а теперь у нас – безвиз с более чем 100 странами, и главное – с ЕС", - добивал президент.

Ранее Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать Еврокомиссии Национальный доклад о выполнении Украиной требований, которые необходимы для функционирования безвизового режима. 

"В развитие договоренностей на саммите Украина-ЕС поручил МИД передать Еврокомиссии Национальный доклад о выполнении нашим государством критериев безвизового режима. Украина полностью выполняет взятые на себя обязательства, а украинцы могут достойно и свободно путешествовать по странам Евросоюза!" - отметил он.

Напомним, за год безвиза украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов.
Порошенко, Украина, безвизовый режим

Вы сейчас просматриваете новость "Полтора года безвизу: Порошенко подвел итоги". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

pixabay.com

Популярная туристическая страна отменит плату за визы для украинцев

6 Ноября, 23:48

Ожидается, что инициатива поможет увеличить турпоток на 30%

Украина

Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня вступил в силу безвизовый режим с Катаром

2 Ноября, 09:56

Президент Украины еще в марте ездил в эту арабскую страну и достиг договоренности по безвизовым поездкам для украинцев
Загрузка...

Украина

Арсен Аваков и Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль Тани Фото: пресс-служба МВД

Украина усиливает правоохранительное сотрудничество с Катаром - Аваков

31 Октября, 17:25

Киев поможет Катару в подготовке специалистов-правоохранителей, в частности, поделится опытом тренировки полицейских спецподразделений

Другие страны

Нурсултан Назарбаев. Фото: facebook.com/AkordaPress

Безвизовый режим между ЕС и Казахстаном: Назарбаев сделал заявление

8 Октября, 10:37

С 1 января 2017 года Казахстан предоставил право на безвизовый въезд на территорию страны гражданам стран Организации экономического сотрудничества и развития

Политика

twitter.com/STsegolko

Украина подписала соглашение о безвизе с еще одной страной

26 Сентября, 22:56

В присутствии президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем

Транспорт

Украинцам придется платить за въезд в Евросоюз

7 Сентября, 13:55

Новые правила должны пресечь нелегальную миграцию, считают в Совете Европы

Украина

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Украина вновь заговорила с Британией об упрощенном визовом режиме

1 Сентября, 22:01

Первый раунд переговоров может состояться в октябре

Украина

Податься на "биометрику". В других паспортных сервисах берут за ту же услугу на 150—200 грн больше, но выдают документы в срок

Получение биометрических паспортов в Украине все еще затруднено

20 Августа, 07:37

Очереди не пропали, в ЦПАУ не берут деньги за срочность и предупреждают, что ждать нужно дольше, чем положено
Загрузка...