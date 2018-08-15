Порошенко поручил МИД отчитаться перед ЕС по безвизу

Сегодня, 11:28

Украина полностью выполняет взятые на себя обязательства, заявил президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать Еврокомиссии Национальный доклад о выполнении Украиной требований, которые необходимы для функционирования безвизового режима. Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"В развитие договоренностей на саммите Украина-ЕС поручил МИД передать Еврокомиссии Национальный доклад о выполнении нашим государством критериев безвизового режима. Украина полностью выполняет взятые на себя обязательства, а украинцы могут достойно и свободно путешествовать по странам Евросоюза!" - написал он.

1534321302.4561

Ранее сообщалось, что за время действия безвизового режима с июня 2017 года в страны Европейского Союза без виз съездили более миллиона украинцев

"Это впечатляющая цифра, отражающая реалии сегодняшнего дня. Ведь имея биометрический паспортный документ, для граждан Украины открыты границы 30 стран Евросоюза и планировать поездки можно более спонтанно, без риска покупать билеты заранее", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Напомним, за год безвиза украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов.
Порошенко, евросоюз, безвизовый режим

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко поручил МИД отчитаться перед ЕС по безвизу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Вскоре на некоторых пропускных пунктах может появиться система общего контроля. Фото: day.kyiv.ua

В Госпогранслужбе рассказали, как ускорить процедуру пересечения границы

4 Августа, 07:16

Главной проблемой для украинцев при пересечении границы является медлительность служб и длинные очереди.

Украина

Фото: архив

Эксперты назвали главные проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при пересечении границы

2 Августа, 07:29

55% украинцев не почувствовали никаких изменений при пересечении границы после того, как заработал безвизовый режим
Загрузка...

Украина

Фото: Pixabay

По безвизу в ЕС съездили более миллиона украинцев – Госпогранслужба

31 Июля, 10:56

Пограничники рассказали, с чем связано стремительное увеличение путешественников в Евросоюз

Украина

Фото: rossandhelen / Depositphotos

Загранпаспорта в Украине теперь можно получить точно в определенные сроки

27 Июля, 04:30

Время выдачи зависит от суммы оплаченного административного сбора

Другие страны

В Баларуси решили продлит срок для безвизовых поездок. Фото: evroflag.by

Беларусь намерена расширить действие безвиза

29 Июня, 10:32

В настоящее время безвизовый порядок въезда в республику установлен сроком не более 5 суток

Украина

Фото: Pixabay

Не только в ЕС: украинцы могут ездить без виз в почти 130 стран мира

26 Июня, 12:10

За последние четыре года мир стал еще более открыт для граждан Украины, отметил Порошенко

Украина

фото из открытых источников

Украинцы смогут путешествовать без виз в экзотическую страну

20 Июня, 22:25

С 29 июня украинцы смогут путешествовать без виз в островное государство Антигуа и Барбуда

Украина

Фото: Twitter

За год безвиза украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов

12 Июня, 04:30

В пиковые дни оформлялось около 28 тысяч документов

Украина

Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Особенный день": Порошенко поздравил своего отца с днем рождения

11 Июня, 19:23

Президент Украины пожелал своему отцу долгих лет жизни

Украина

Фото: ГПСУ

За год 555 тысяч украинцев по безвизу побывали в ЕС

11 Июня, 10:43

Сегодня исполняется ровно год со дня получения Украиной безвизового режима
Загрузка...