Порошенко поручил МИД отчитаться перед ЕС по безвизу

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать Еврокомиссии Национальный доклад о выполнении Украиной требований, которые необходимы для функционирования безвизового режима. Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"В развитие договоренностей на саммите Украина-ЕС поручил МИД передать Еврокомиссии Национальный доклад о выполнении нашим государством критериев безвизового режима. Украина полностью выполняет взятые на себя обязательства, а украинцы могут достойно и свободно путешествовать по странам Евросоюза!" - написал он.

Ранее сообщалось, что за время действия безвизового режима с июня 2017 года в страны Европейского Союза без виз съездили более миллиона украинцев.

"Это впечатляющая цифра, отражающая реалии сегодняшнего дня. Ведь имея биометрический паспортный документ, для граждан Украины открыты границы 30 стран Евросоюза и планировать поездки можно более спонтанно, без риска покупать билеты заранее", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Напомним, за год безвиза украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов.