Полторак встретился с генсеком НАТО и министрами обороны Канады и Британии
Представители стран Альянса четко дали понять, что Украина может рассчитывать на их помощь
Министр обороны Степан Полторак провел встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министрами обороны Канады Сингхом Сейджжаном и Британии Гевином Уильямсоном, передает пресс-служба Минобороны Украины.
Так, генсек Альянса выразил настроенность на необходимость возобновления работы Комиссии Украина-НАТО, а также необходимость увеличения интенсивности и улучшении динамики сотрудничества с Украиной по обеспечению дальнейшего стремления Украины войти в состав Альянса.
Полторак с Уильямсоном обсудил основные вопросы, которые касаются оборонной реформы Министерства обороны Украины, которая проходит при поддержке НАТО. На это британский министр ответил тем, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину и подталкивать к этому всех союзников.
Глава Минобороны Украины также поблагодарил канадского министра Сейджжана за постоянную поддержку Канады, консультативно-совещательную помощь и подготовку украинских военнослужащих канадскими инструкторами.
В свою очередь министр обороны Канады пригласил Полторака принять участие в Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Торонто.
"Мы всегда будем готовы рассматривать любые возможности, чтобы помочь Украине в ее отстаивании независимости и территориальной целостности. Наша страна, мощная украинская диаспора в Канаде, всегда воспринимает чрезвычайно серьезно все вызовы, которые стоят перед Украиной и поддерживает народ Украины", – сказал Сейджжан.
Как мы уже сообщали, сегодня в штаб-квартире НАТО Полторак уже встречался с чиновницей Пентагона. Помощница заместителя главы Пентагона Лора Купер подтвердила, что Украина постоянно на повестке дня в США.
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