Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Новости политики

В США регулярно обсуждают Украину: Полторак встретился с чиновницей Пентагона

Сегодня, 14:24

Украинский министр и помощница замглавы министра обороны США встретились в штаб-квартире НАТО

Полторак беседует с Купер
Полторак беседует с Купер. Фото: Минобороны Украины
В США регулярно обсуждают Украину: Полторак встретился с чиновницей Пентагона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/55d/d35/5c655dd351ecb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/55d/d35/5c655dd351ecb.jpg Политика Украинский министр и помощница замглавы министра обороны США встретились в штаб-квартире НАТО

Министр обороны США Степан Полторак провел встречу с помощницей заместителя главы Пентагона Лорой Купер, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что встреча прошла в штаб-квартире НАТО.

"Сегодня мы наблюдаем единодушную международную поддержку и понимание вызовов, которые стоят перед Украиной, а также то, какими усилиями Украина сдерживает агрессию РФ и борется за независимость и территориальную целостность. И каждую неделю в американском правительстве идет обсуждение, какие действия нужно предпринять, чтобы поддержать Украину", – сказала Купер.

В свою очередь Полторак поблагодарил американцев за поддержку и заявил, что Украина отстоит европейские ценности в борьбе с агрессором.

"Мы будем защищать нашу страну и все европейские цивилизованные ценности до конца. И мы ценим активную позицию США по поддержке Украины", – сказал министр.

Как сообщалось, Полторак в встретится с коллегами из стран НАТО. В то же время посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон считает, что присутствие главы украинского оборонного ведомства на встрече министров обороны стран-членов Альянса является "шагом в правильном направлении" в условиях блокирования Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

В то же время стоит напомнить, что на позавчерашнем заседании Совбеза ООН американцы снова высказались в поддержку Украины. Так, исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявлял, что США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом. Он призвал Россию остановить войну против Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, НАТО, купер, Пентагон, Полторак

Вы сейчас просматриваете новость " В США регулярно обсуждают Украину: Полторак встретился с чиновницей Пентагона". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны выполнило план реформирования почти на 70 процентов

31 января, 17:16

Реформы ведомства рассчитаны на 5 лет

Полторак обозначил приоритеты работы Минобороны на 2019 год

31 января, 16:45

Министр обороны назвал 5 главных приоритетов ведомства

НАТО хочет ускорить вступление Украины – Полторак

29 января, 19:22

Министр обороны ответил всем, кто утверждает, что Украину в Альянсе никто не ждет и она там никому не нужна

В 2019 году ВСУ получат до 20 новых образцов вооружений – Полторак

28 января, 13:01

Украина намерена перейти от ремонта старой техники к производству новой, отметил министр обороны

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Трагически ушел из жизни народный артист Украины: "заживо сгорел"

Вышедший из СИЗО под залог полицейский поведал свою версию драки

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Стюардесса умерла во время полета над океаном

Визит Порошенко: так Израиль еще никого не встречал

Андрей Говоров: «На референдуме в Крыму никак не могло быть 96%»

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой
Загрузка...

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Сегодня, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Украинцев могут лишить пенсий - СМИ

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

8 признаков, которые выдают неверного мужчину