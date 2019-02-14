В США регулярно обсуждают Украину: Полторак встретился с чиновницей Пентагона
Украинский министр и помощница замглавы министра обороны США встретились в штаб-квартире НАТО
Министр обороны США Степан Полторак провел встречу с помощницей заместителя главы Пентагона Лорой Купер, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечается, что встреча прошла в штаб-квартире НАТО.
"Сегодня мы наблюдаем единодушную международную поддержку и понимание вызовов, которые стоят перед Украиной, а также то, какими усилиями Украина сдерживает агрессию РФ и борется за независимость и территориальную целостность. И каждую неделю в американском правительстве идет обсуждение, какие действия нужно предпринять, чтобы поддержать Украину", – сказала Купер.
В свою очередь Полторак поблагодарил американцев за поддержку и заявил, что Украина отстоит европейские ценности в борьбе с агрессором.
"Мы будем защищать нашу страну и все европейские цивилизованные ценности до конца. И мы ценим активную позицию США по поддержке Украины", – сказал министр.
Как сообщалось, Полторак в встретится с коллегами из стран НАТО. В то же время посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон считает, что присутствие главы украинского оборонного ведомства на встрече министров обороны стран-членов Альянса является "шагом в правильном направлении" в условиях блокирования Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.
В то же время стоит напомнить, что на позавчерашнем заседании Совбеза ООН американцы снова высказались в поддержку Украины. Так, исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявлял, что США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом. Он призвал Россию остановить войну против Украины.
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