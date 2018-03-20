Помощь в подготовке к ЧМ по футболу: Порошенко провел переговоры в Катаре

Сегодня, 11:10

Глава украинского государства продолжает арабское турне и обсудил ряд вопросов с катарскими властями

Порошенко на переговорах в Катаре. Фото: president.gov.ua
Порошенко на переговорах в Катаре. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в Катар провел переговоры с премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Абдуллой бин Насером бин Халифой Аль Тани, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны положительно оценили заметную интенсификацию украинско-катарских отношений и активное развитие торгово-экономического сотрудничества. Было констатировано наличие существенного потенциала для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества во многих сферах.

Так, например, стороны отметили появление на катарском рынке украинской продукции агропромышленного комплекса и изделий украинской металлургии.

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Также обсуждалась возможность реализации украинскими компаниями инфраструктурных проектов в рамках подготовки Катара к проведению Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Порошенко и премьер-министр Катара высоко оценили важность ряда двусторонних соглашений, которые будут подписаны сегодня и будут способствовать активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Собеседники договорились провести в 2018 году межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству.

Напомним, 18 марта Порошенко посетил Кувейт. Украина подписала с этой страной соглашение о военном сотрудничестве. Также Порошенко с кувейтским лидером подписали еще несколько межгосударственных соглашений.

В августе прошлого года Украина получила безвиз с Катаром. Украинцам будет достаточно предъявить действительный паспорт по прибытии в Катар, чтобы получить разрешение на въезд в страну.
Катар, переговоры, Порошенко, чемпионат мира

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Источник:

"Сегодня"

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