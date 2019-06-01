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Помпео с Меркель поговорили об Украине и противодействии российской агрессии

1 июня, 16:25

В Берлине и Вашингтоне решают, как оказать поддержку Киеву

Майк Помпео и Ангела Меркель
Майк Помпео и Ангела Меркель. Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель оказание поддержки Украине, ситуацию в Иране и Афганистане, а также противодействие российской агрессии. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

По ее словам, шеф американской дипломатии и канцлер ФРГ провели переговоры в пятницу, 31 мая, и "обсудили ключевые общие приоритетные задачи, включая оказание поддержки Украине и противодействие российской агрессии".

Они "обсудили растущие угрозы американским интересам со стороны иранского режима в регионе и необходимость противодействия связанной с разработкой ракет деятельности Ирана и его региональной агрессии", сказала дипломат.

Меркель и Помпео также обсудили усилия обеих стран "по налаживанию политического урегулирования, которое положит конец конфликту в Афганистане, сохранив при этом достижения последних 18 лет".

"Германия и Соединенные Штаты признают важность подлинного внутриафганского диалога и переговоров в качестве ключевого шага в мирном процессе", — заключила Ортэгус.

Напомним, ранее Помпео заявил, что НАТО является важным инструментом для устрашения России .

Также сообщалось, что на встрече в Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас и Помпео обсудили вопросы международной политики относительно Украины .


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Тег Меркель, агрессия России, Помпео

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Источник:

ТАСС

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