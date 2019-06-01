НАТО является важным инструментом для устрашения России – Помпео
США рассчитывают на большую активность Германии и в вопросе сдерживания амбиций Ирана на Ближнем Востоке
Германия взяла на себя обязательство повысить военные расходы до 2% от ВВП страны, и она должна выполнить то, что однажды пообещала. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в опубликованном в субботу интервью газете Bild.
"Правительство ФРГ дало обещание о 2%, и граждане должны требовать, чтобы правительство выполнило свое обещание", - сказал он.
По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
"Германии с ее возможностями и благосостоянием следует понять, что она должна внести вклад, как минимум выполнить то, что сама пообещала", - добавил госсекретарь.
Он также отметил, что США рассчитывают на большую активность Германии и в вопросе сдерживания амбиций Ирана на Ближнем Востоке.
"Мы надеемся, что Германия будет больше делать. Правительство ФРГ осознает угрозу, исходящую от ракетной программы (Ирана), и региональную агрессию, она реальна", – утверждал Помпео.
"Свободные демократии обязаны защищать мир от этой угрозы, и я рассчитываю, что Германия как партнер будет участвовать в этом", - добавил он.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправил письма ряду лидеров стран-членов НАТО с призывом нарастить оборонные расходы.
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