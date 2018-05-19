Порошенко: 70% украинцев поддерживают вступление в Евросоюз

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с Днем Европы и заявил о том, что большинство украинцев поддерживают вступление в Евросоюз. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Европа – это уже давно не только географическая категория. Это, прежде всего, – общие ценности независимости, демократии и уважения к человеку и его правам и свободам. И украинцы, без сомнений, – европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор: как минимум 70% наших граждан поддерживают идею вступления Украины в Европейский союз", – сообщил глава государства.

Также на его странице было опубликовано видео с забавным тестом, участникам которого предлагают определить, город какой страны изображен на кадрах – Украины или одной из стран-участник Евросоюза.

В заключение Порошенко выразил уверенность в том, что "Украина непременно станет членом большой европейской семьи! Празднуем День Европы вместе!"

На государственном уровне День Европы, который отмечается в третью субботу мая, был учрежден в 2003 году – после принятия Украиной стратегического курса на евроинтеграцию.

В Киеве празднования будут длиться до 25 мая — с лекциями, фестивалями и конкурсами. Главное празднование состоится на Контрактовой площади, где пройдет концерт, а все желающие смогут поучаствовать в велопробеге по центральным улицам города.