Порошенко анонсировал разговор с Меркель и Тиллерсоном

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен сегодня поговорить по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом он сказал во время выступления по случаю 100-летия украинской дипломатической службы.

По его словам, первым делом он переговорит с немецким канцлером, а потом позвонит в США.

"Хочу подчеркнуть, что после нашей с вами встречи у меня будет телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня. И сегодня же будет телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном", – заявил Порошенко.

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Напомним, 4 ноября президент Украины провел телефонный разговор с Госсекретарем США. Порошенко указал на важность санкций против России и отметил настойчивость США в этом вопросе, а также в разговоре с госсекретарем США уделил особое внимание вопросу освобождения заложников.

Также вчера, 21 декабря, созвонились президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которые обсудили условия возобновления работы СЦКК и обмен пленными на Донбассе. Лидеры России и Германии согласились продолжить обсуждение открытых вопросов по Донбассу.