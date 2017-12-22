Путин и Меркель обсудили условия возобновления работы СЦКК и обмен пленными на Донбассе

Вчера, 01:25

Лидеры России и Германии согласились продолжить обсуждение открытых вопросов, решение которых необходимо для возобновления полноценной работы СЦКК

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Ангела  Меркель по телефону обсудили условия возобновления работы Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) и обмен пленными на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, при обсуждении кризисной ситуации на востоке Украины Меркель интересовалась причинами вывода российских офицеров из состава СЦКК.

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Путин, в частности, отметил, что украинские власти долгое время "путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания российских военных и исполнения ими своих обязанностей".

"На наши неоднократные предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации реакции не последовало",- заявил Путин.

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Лидеры России и Германии согласились продолжить обсуждение открытых вопросов, решение которых необходимо для возобновления полноценной работы СЦКК. Условлено, что помощники лидеров двух стран дополнительно проработают условия, которые сделали бы возможным возвращение российских офицеров в состав этой структуры.

Кроме того, Путин и Меркель высказались в пользу скорейшей реализации инициативы по взаимному обмену удерживаемых лиц сторонами конфликта на Донбассе, а также поддержали объявленное Контактной группой Рождественское перемирие.

Напомним, 18 декабря, в Министерстве иностранных дел заявили о прекращении работы российскими военными в СЦКК. Там это связали со вступлением в силу с 1 января 2018 года биометрического контроля для россиян.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко выступает за усиление СЦККпредставителями Германии и Франции.
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Источник:

"Сегодня"

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