Порошенко едет в Германию: в планах встреча с Меркель и Макроном

Вчера, 11:53

Стали известны подробности визита украинского лидера в ФРГ, где у него запланированы важные встречи

Порошенко и Меркель. Фото: president.gov.ua
Порошенко и Меркель. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко совершит 9-10 мая визит в Германию, где встретится с европейскими лидерами, сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что в рамках визита в ФРГ с участием президента Украины запланированы трехсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, Порошенко проведет встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Во время визита глава украинского государства примет участие в мероприятиях по случаю ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого", которую в этом году получит французский президент.

Напомним, 10 апреля президент переговорил с главой МИД ФРГ Гайко Маасом. Они скоординировали подходы относительно перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Стороны отметили важный момент – миротворцы должны охватывать всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы.

После этого Порошенко встретился с Меркель. По итогам переговоров президент пообещал, что Украина введет новые санкции против России – под удар попадут российские олигархи. Этим меры станут зеркальными тем, которые недавно приняли американцы против российских бизнесменов и чиновников.
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Источник:

"Сегодня"

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