Порошенко и Меркель "сверили часы" по Путину

Сегодня, 17:33

Собеседники скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента РФ

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Собеседники скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента РФ. Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании. Особое внимание Петр Порошенко уделил вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова" – говорится в сообщении.

Как сообщается, президент Украины и канцлер Германии также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2".

Как известно, президент США Дональд Трамп считает ошибкой Германии сотрудничество с Россией в строительстве "Северного потока – 2". Он обвинил в этом немецкого канцлера Ангелу Меркель.

Ранее СМИ писали о том, что действия президента США Дональда Трампа Дональда Трампа помагают Москве сблизиться с Берлином.
Украина, Порошенко, Меркель

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"Сегодня"

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