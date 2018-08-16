Порошенко и Меркель "сверили часы" по Путину

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Собеседники скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента РФ. Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании. Особое внимание Петр Порошенко уделил вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова" – говорится в сообщении.

Как сообщается, президент Украины и канцлер Германии также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2".

Как известно, президент США Дональд Трамп считает ошибкой Германии сотрудничество с Россией в строительстве "Северного потока – 2". Он обвинил в этом немецкого канцлера Ангелу Меркель.

Ранее СМИ писали о том, что действия президента США Дональда Трампа Дональда Трампа помагают Москве сблизиться с Берлином.