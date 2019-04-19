Порошенко и Зеленский обменялись короткими "колкими" вопросами
Претенденты на президентское кресло воспользовались возможностью надавить на совесть
Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" обменялись короткими вопросами.
Лидер "ЗеКоманды" спросил: "Вам не стыдно?".
В ответ глав государства сказал: "Ответ нет, потому что я горжусь Украиной и пятью годами (президентства)".
В свою очередь Порошенко спросил у Зеленского: "Готовы ли вы сделать все для того, чтобы ваши сегодняшние партнеры, господин Коломойский, сборная Азарова и регионалов, были отсечены от государственных ресурсов и власти?".
Ответ оппонента: "Да".
Смотрите онлайн-трансляцию сайта "Сегодня" с дебатов на "Олимпийском".
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