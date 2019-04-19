Порошенко и Зеленский обменялись короткими "колкими" вопросами

Претенденты на президентское кресло воспользовались возможностью надавить на совесть

Президентские дебаты на НСК "Олимпийский". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" обменялись короткими вопросами.

Лидер "ЗеКоманды" спросил: "Вам не стыдно?".

В ответ глав государства сказал: "Ответ нет, потому что я горжусь Украиной и пятью годами (президентства)".

В свою очередь Порошенко спросил у Зеленского: "Готовы ли вы сделать все для того, чтобы ваши сегодняшние партнеры, господин Коломойский, сборная Азарова и регионалов, были отсечены от государственных ресурсов и власти?".

Ответ оппонента: "Да".

Смотрите онлайн-трансляцию сайта "Сегодня" с дебатов на "Олимпийском".

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