Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко и Зеленский обменялись короткими "колкими" вопросами

Сегодня, 19:57

Претенденты на президентское кресло воспользовались возможностью надавить на совесть

Президентские дебаты на НСК "Олимпийский". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Президентские дебаты на НСК "Олимпийский". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" обменялись короткими вопросами.

Лидер "ЗеКоманды" спросил: "Вам не стыдно?".

В ответ глав государства сказал: "Ответ нет, потому что я горжусь Украиной и пятью годами (президентства)".

В свою очередь Порошенко спросил у Зеленского: "Готовы ли вы сделать все для того, чтобы ваши сегодняшние партнеры, господин Коломойский, сборная Азарова и регионалов, были отсечены от государственных ресурсов и власти?".

Ответ оппонента: "Да".

Смотрите онлайн-трансляцию сайта "Сегодня" с дебатов на "Олимпийском".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты, Зеленский, вопросы

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко и Зеленский обменялись короткими "колкими" вопросами". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дебаты кандидатов в президенты: Порошенко ответил на вопросы Зеленского по Иловайску и борьбе с бедностью

Сегодня, 19:47

Порошенко ответил Зеленскому на обвинения по Иловайску и бедности в стране

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": главные подробности, заявления и видео

Сегодня, 19:58

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию дебатов с НСК "Олимпийский" и "Общественного"

Ни один коррупционер не будет другом: Порошенко дал ответ Зеленскому

Сегодня, 19:43

Зеленский задал "вопрос из народа", однако глава государства назвал его слова ложью

"Я не ваш оппонент, я – ваш приговор": Зеленский ответил Порошенко

Сегодня, 19:43

Порошенко задал вопрос Зеленскому о его компетентности

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Кому опасно пить кефир?

14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам

Российские болельщицы в бомбической форме

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Внедорожная Lada XRay: что за "зверя" создал АвтоВАЗ

Тест: сколько стоили «Волги» и «Жигули» в СССР?

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Ультрамодные дизайнерские костюмы по доступной цене

Неубиваемый телефон, который не горит в огне и в воде не тонет

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Алсу ответила на жесткие слова Лободы о судьбе ее дочери

Запрещенный клип Пугачевой увидел свет

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить