Порошенко: Мы точно не будем нападать на Россию и предложений от Путина не ждем

5 Мая 2018, 17:05

Глава государства надеется на сотрудничество США и ЕС в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе

Порошенко и Путин. Фото: архив
Порошенко и Путин. Фото: архив

Президент Украины Петр Порошенко назвал введение миротворческой миссии ООН на Донбасс единственным выходом в урегулировании конфликта. Также он призвал Россию вывести свои войска с украинской земли. Об этом он сказал в интервью немецкому журналу "Фокус", сообщает пресс-служба главы государства.

Украинский лидер выразил надежду на тесное сотрудничество США и ЕС в вопросах миротворческой миссии на Донбассе и по санкциям.

"Они (санкции. – Ред.) – важный рычаг, который заставит Россию сесть за стол переговоров и перейти к выполнению Минских договоренностей. В вопросе установления мира в Украине и восстановления ее территориальной целостности действительно нужен прорыв. Эту цель помогла бы выполнить миротворческая миссия, которая бы создала необходимую среду безопасности, чтобы способствовать проведению свободных и честных выборов на востоке Украины. И, пожалуйста, Россия, мы ничего неправильного от вас не требуем, но вернитесь к цивилизованному диалогу и отведите свои войска", – заявил Порошенко.

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Также глава государства подчеркнул, что не ждет от президента РФ Владимира Путина каких-то предложений по Донбассу после инаугурации, так как он и так не выполняет никаких обещаний.

Комментируя вопрос предоставления Украине противотанковых комплексов Javelin, президент сказал: "Мы совершенно точно не будем нападать на Россию, но будем пользоваться любой возможностью для собственной защиты".

Ранее Петр Порошенко заявлял – Украина сорвала все сценарии Путина. Глава государства пообещал, что Украина обязательно победит в войне против России, так как имеет самые лучшие Вооруженные силы.
Россия, США, Путин, Донбасс, ЕС, Порошенко, миротворцы

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Источник:

"Сегодня"

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