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Порошенко на Мюнхенской конференции расскажет о вмешательстве РФ в выборы

Вчера, 10:17

Конференция по безопасности пройдет в ближайшие дни и там может быть озвучена любопытная информация о деяниях Москвы

Фото: president.gov.ua
Порошенко на Мюнхенской конференции расскажет о вмешательстве РФ в выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/280/77a/5c628077a1c69.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/280/77a/5c628077a1c69.jpeg Политика Конференция по безопасности пройдет в ближайшие дни и там может быть озвучена любопытная информация о деяниях Москвы

Президент Петр Порошенко может обнародовать на Мюнхенской конференции в ближайшие дни информацию о вмешательстве России в украинские выборы. Об этом он сказал на 15-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве.

Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 15-17 февраля, где также намерен выступить глава украинского государства.

"С выборами связаны и вызовы. Первый вызов – это вызов реваншизма, это вмешательство России в избирательный процесс. Часть информации о непосредственном вмешательстве России я попробую обнародовать во время Мюнхенского форума по безопасности. К сожалению, этот процесс Россия продолжает очень активно", – сказал Порошенко.

Напомним, как рассказывал ранее глава Службы внешней разведки Егор Божок, спецслужбы РФ получили 350 миллионов для вмешательства в украинские выборы. По его словам, деньги будут направлены на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.

В свою очередь СБУ не дала спецслужбам России вмешиваться в украинские выборы через соцсети – был блокирован механизм влияния Кремля на избирательные процессы в Украине. Спецслужба задержала киевлянина, который под руководством спецслужб РФ администрировал антиукраинские интернет-сообщества в соцсетях. Он получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей соцсетей Facebook и Twitter.

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Тег Россия, выборы, Порошенко, вмешательство, мюнхенская конференция

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Источник:

Интерфакс-Украина

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