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Порошенко надеется на освобождение пленных после выборов

Сегодня, 21:48

По словам президента, цена, которую Россия платит за агрессию, должна вырасти

Фото: AFP

С  начала войны в Украину вернулись более 3270 пленных, заложников и политических узников.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире "Общественного" в пятницу вечером.

"Ключ от мира и к освобождению пленных находится не в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, он находится в Москве. Путин полностью остановил обмен, выдачу украинских военнопленных, политзаключенных. Нет ни одной встречи на международном уровне, где я бы не поднимал этот вопрос и вопрос крымских татар. Я уверен, что сразу после моей победы на выборах мы возобновим диалог в "нормандском формате", и в июне, не позже, мы поднимем вопрос освобождения части военнослужащих и политических узников, которое произойдет не позже первой половины 2019 года", – заявил Порошенко.

Также президент подчеркнул, что уже обсудил этот вопрос с Меркель и Макроном, а цена, которую Россия платит за агрессию, должна вырасти.

Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

Ранее Порошенко заявил, что на сегодня цена военной агрессии кого бы то ни было в отношении Украины будет выше, чем в 2014 году.

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Тег выборы, Порошенко, освобождение, политзаключенные, нормандский формат

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