Порошенко: Надеюсь, результаты выборов в Украине очень разочаруют Путина

Порошенко уверен, что президента и Раду будет выбирать украинский народ, а не Путин

Фото: president.gov.ua

Порошенко: Надеюсь, результаты выборов в Украине очень разочаруют Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/277/250/5c62772509977.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/277/250/5c62772509977.jpeg 2019-02-18T19:57:00+02:00 Политика Порошенко уверен, что президента и Раду будет выбирать украинский народ, а не Путин

В Кремле до сих пор надеются на смену власти в Украине, которая вернет нашу страну в старые времена. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с творческой интеллигенцией Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба главы государства.

"Надежды на смену власти, Кремль считает, что у нас вернутся старые времена, и кто должен быть президентом Украины – будет решать Путин. Путин не раз заявлял о том, что Россия имеет свое мнение по этому поводу, которое она будет защищать", – напомнил глава государства.

Также Порошенко отметил, что "Россия пытается вмешиваться в наши выборы так же, как она это делала на выборах в европейских странах и в США".

"Однако, чем ближе к выборам, тем понятнее становится, что президента и парламент точно будет выбирать не Путин, а будет выбирать украинский народ. Я надеюсь, он очень разочарует президента страны-агрессора", – подчеркнул президент.

Также он напомнил о стремлении Украины к членству в НАТО и заверил, что это – вопрос безопасности страны.

В то же время, Порошенко упомянул о ценностях Европейского Союза – верховенстве права, демократии, свободе слова и свободных демократических выборах, а также уровне жизни.

"Посмотрите, как живут страны-члены ЕС и посмотрите, как живут страны в российской сфере интересов. Сравните, как живет оккупированный Донбасс, Приднестровье, Осетия и Абхазия ... Мы точно должны двигаться в ЕС", – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок рассказывал, что спецслужбы РФ получили 350 миллионов для вмешательства в украинские выборы. По его словам, деньги будут направлены на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.

Тем временем отечественные спецслужбы и ряд экспертов отмечают, что активность РФ проявляется в рамках гибридной агрессии против украинцев, воздерживаясь пока от форсирования военных действий на Донбассе и организации новых терактов в нашем тылу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России на выборах в Украине. Отмечается, что Кремль начал "бить" по четырем ключевым направлениям.

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