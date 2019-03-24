Порошенко назвал визит Бойко в Москву попыткой объединиться против Украины
Эту встречу президент считает ничем иным, как попыткой Путина подорвать единство украинцев изнутри
Попыткой объединиться против Украины – назвал Петр Порошенко поездку кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву, где он общался с премьер-министром России и главой Газпрома. Эту встречу Порошенко считает ничем иным, как попыткой Путина подорвать единство украинцев изнутри.
"Экономику они обсуждают… Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас", – заявил Порошенко.
Как известно, Юрия Бойко исключили из фракции "Оппозиционного блока" осенью, после того, как он внезапно изъявил желание идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. Напомним, по последним социологическим исследованиям Фонда "Украинская политика", Александр Вилкул уже на две десятых процента опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.
Между тем, в "Оппозиционном блоке" заявляют, что Юрий Бойко создает им препятствия, потому что боится честной конкуренции.
Кроме того, сторонники Бойко засыпают "Оппозиционный блок" "судебным спамом".
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