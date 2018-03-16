Порошенко об отравлении Скрипаля: Наше послание России – "заткнуться и убраться"

Президент Украины Петр Порошенко в жесткой форме прокомментировал отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и дал России "ценный" совет. Об этом он сказал во время поездки в зону АТО.

Глава государства считает отравление экс-шпиона посягательством на суверенитет Британии.

"Сейчас химическая атака Кремля в Великобритании – это шокирующий пример применения российского нервно-паралитического оружия на территории другого государства. И это не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэйвина Уильямсона "заткнуться и убраться". От имени Украины я, как президент Украины, хочу четко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Британии. Как президент, я целиком и полностью разделяю позицию, которая была выражена во вчерашнем совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии".

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, приказ отравить Скрипаля, скорее всего, отдал Путин. Он считает, что отравляющее вещество было произведено Россией и там же незаконно хранилось.

В свою очередь, в Кремле были шокированы словами Джонсона и назвали их "непростительным нарушением дипломатических приличий".