Дело Скрипаля: у Путина шокированы словами Бориса Джонсона

В Кремле шокированы словами главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о том, что приказ об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, скорее всего, отдал лично президент РФ Владимир Путин.

Об этом в Twitter сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Песков об обвинениях Путина Борисом Джонсоном: Шокирующее и непростительное нарушение дипломатических приличий", – написал он.

Ранее Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химическое оружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.

"Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй мировой войны", – заявил он.

Джонсон также добавил, что отравляющее вещество было произведено Россией и там же незаконно хранилось.

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления Скрипаля было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.