Порошенко обещает сделать Одессу "туристической Меккой"

Президент назвал город туристической столицей Украины, а также морским и культурным центром государства

Фото: Pixabay

Порошенко обещает сделать Одессу "туристической Меккой" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a85/81a/5c7a8581aa9b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a85/81a/5c7a8581aa9b6.jpg 2019-03-02T15:40:00+02:00 Политика Президент назвал город туристической столицей Украины, а также морским и культурным центром государства

Украинской Одессе обеспечено перспективное туристическое будущее, уверен украинский президента Петр Порошенко, о чем заявил в ходе рабочего визита в этот город 2 марта

"Я уверен, что Одесса будет в топе лидеров восточно-европейской туристической отрасли", – цитирует его пресс-служба президента.

Назвав Одессу туристической столицей Украины, а также морским и культурным центром государства, он подчеркнул, что становлению развитию туристического потенциала Одесской области поспособствует развитие дорожной и транспортной инфраструктуры.

На этом фоне Порошенко напомнил о завершении строительства дороги Одесса – Рени и анонсировал строительство новых дорог.

"Сейчас приступаем к строительству еще ряда дорог, которые делают Одессу логистическим центром", – отметил глава государства.

Помимо этого, Порошенко обратил внимание на необходимость завершить строительство взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта.

"Завершение строительства взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта – это чрезвычайно амбициозное задание, которое значительно увеличит поток туристов в нашу Одессу", – подчеркнул он, назвав это "чрезвычайно амбициозной задачей".

Напомним, ранее одесские чиновники отчитались о количестве туристов в прошлом году – в 2018-ом Южную Пальмиру посетили 3,2 млн туристов. Причем это были не только гости из других уголков Украины, но и иностранцы из Израиля, Турции, Эстонии, Германии, Латвии и Молдовы.

Мы также писали, что одесские депутаты установили новую ставку туристического сбора с каждого гостя города - 20,87 грн за каждые сутки проживания в хостеле, отеле, на съемной квартире или турбазе.

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