Порошенко обещает сделать Одессу "туристической Меккой"
Президент назвал город туристической столицей Украины, а также морским и культурным центром государства
Украинской Одессе обеспечено перспективное туристическое будущее, уверен украинский президента Петр Порошенко, о чем заявил в ходе рабочего визита в этот город 2 марта
"Я уверен, что Одесса будет в топе лидеров восточно-европейской туристической отрасли", – цитирует его пресс-служба президента.
Назвав Одессу туристической столицей Украины, а также морским и культурным центром государства, он подчеркнул, что становлению развитию туристического потенциала Одесской области поспособствует развитие дорожной и транспортной инфраструктуры.
На этом фоне Порошенко напомнил о завершении строительства дороги Одесса – Рени и анонсировал строительство новых дорог.
"Сейчас приступаем к строительству еще ряда дорог, которые делают Одессу логистическим центром", – отметил глава государства.
Помимо этого, Порошенко обратил внимание на необходимость завершить строительство взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта.
"Завершение строительства взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта – это чрезвычайно амбициозное задание, которое значительно увеличит поток туристов в нашу Одессу", – подчеркнул он, назвав это "чрезвычайно амбициозной задачей".
Напомним, ранее одесские чиновники отчитались о количестве туристов в прошлом году – в 2018-ом Южную Пальмиру посетили 3,2 млн туристов. Причем это были не только гости из других уголков Украины, но и иностранцы из Израиля, Турции, Эстонии, Германии, Латвии и Молдовы.
Мы также писали, что одесские депутаты установили новую ставку туристического сбора с каждого гостя города - 20,87 грн за каждые сутки проживания в хостеле, отеле, на съемной квартире или турбазе.
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