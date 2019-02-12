Порошенко заявил о завершении строительства дороги Одесса – Рени
Важный проект удалось реализовать за два года, а протяженность транспортного коридора составляет почти 300 километров
Украина завершает строительство трассы М-15 Одесса – Рени и объездной дороги вокруг Одессы. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время во время визита в Одесскую область.
"Сегодня мы в целом завершаем очень важный проект строительства дороги М-15 Одесса – Рени и объездной дороги вокруг Одессы. Это транспортный коридор, объединяющий Одессу, Рени, границу, а дальше можно двигаться в Молдову, Румынию и Болгарию … Это беспрецедентный срок, когда за два года отремонтирована дорога такой длины как Одесса – Рени", – заявил глава государства.
Порошенко отметил, что к апрелю 2019 года осталось завершить некоторые работы по завершению проекта.
"Но уже сейчас мы можем сказать: с Рени до Одессы ведет новая, хорошо отремонтированная дорога", – добавил президент.
Ми знаємо, як модернізувати країну!— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 февраля 2019 г.
Це безпрецедентний термін, коли за два роки відремонтована дорога такої довжини як Одеса-Рені. Це транспортний коридор, який об’єднує Одесу, Рені, кордон, а далі можна рухатися до Молдови, Румунії і Болгарії.
#РемонтДорігpic.twitter.com/dTwUd9eCcv
Напомним, осенью прошлого года Порошенко и премьер Болгарии побывали на строительстве дороги Одесса – Рени. Тогда президент и болгарский премьер отметили, что строительство трансграничного международного маршрута, соединяющего Украину и Болгарию, отвечает не только экономическим интересам обеих стран, но и углублению межчеловеческих контактов между двумя странами.
Летом 2018 года Порошенко открыл мост на трассе Одесса – Рени, рядом с селом Паланка Республики Молдова, и пообщался со строителями. Глава государства перерезал символическую ленту и прошел по новому мосту.
Протяженность автомобильной дороги М-15 Одесса – Рени (в направлении г. Бухарест) составляет 289,4 км. В 2016 году отремонтировано и введено в эксплуатацию 56,2 км, в 2017 году отремонтировано и введено в эксплуатацию 138,8 км. Согласно плану дорожно-ремонтных работ на 2018 год, был проведен ремонт на 17 участках дороги общей протяженностью в 93,7 км.
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