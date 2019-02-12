Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,06
30,6
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко заявил о завершении строительства дороги Одесса – Рени

Вчера, 15:14

Важный проект удалось реализовать за два года, а протяженность транспортного коридора составляет почти 300 километров

Порошенко испытывал отремонтированную дорогу в октябре 2018 года
Порошенко испытывал отремонтированную дорогу в октябре 2018 года. Фото: president.gov.ua
Порошенко заявил о завершении строительства дороги Одесса – Рени //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c6/0e7/5c62c60e7cd22.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c6/0e7/5c62c60e7cd22.jpeg Политика Важный проект удалось реализовать за два года, а протяженность транспортного коридора составляет почти 300 километров

Украина завершает строительство трассы М-15 Одесса – Рени и объездной дороги вокруг Одессы. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время во время визита в Одесскую область.

"Сегодня мы в целом завершаем очень важный проект строительства дороги М-15 Одесса – Рени и объездной дороги вокруг Одессы. Это транспортный коридор, объединяющий Одессу, Рени, границу, а дальше можно двигаться в Молдову, Румынию и Болгарию … Это беспрецедентный срок, когда за два года отремонтирована дорога такой длины как Одесса – Рени", – заявил глава государства.

Порошенко отметил, что к апрелю 2019 года осталось завершить некоторые работы по завершению проекта.

"Но уже сейчас мы можем сказать: с Рени до Одессы ведет новая, хорошо отремонтированная дорога", – добавил президент.

Напомним, осенью прошлого года Порошенко и премьер Болгарии побывали на строительстве дороги Одесса – Рени. Тогда президент и болгарский премьер отметили, что строительство трансграничного международного маршрута, соединяющего Украину и Болгарию, отвечает не только экономическим интересам обеих стран, но и углублению межчеловеческих контактов между двумя странами.

Летом 2018 года Порошенко открыл мост на трассе Одесса – Рени, рядом с селом Паланка Республики Молдова, и пообщался со строителями. Глава государства перерезал символическую ленту и прошел по новому мосту.

Протяженность автомобильной дороги М-15 Одесса – Рени (в направлении г. Бухарест) составляет 289,4 км. В 2016 году отремонтировано и введено в эксплуатацию 56,2 км, в 2017 году отремонтировано и введено в эксплуатацию 138,8 км. Согласно плану дорожно-ремонтных работ на 2018 год, был проведен ремонт на 17 участках дороги общей протяженностью в 93,7 км.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Одесса, дорога, Порошенко, Одесса - Рени

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко заявил о завершении строительства дороги Одесса – Рени". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе Одесса — Рени протестировали переправу: асфальт выдержал

21 мая 2018, 11:21

16 грузовиков общим весом в 360 тонн колонной проехали по мосту

Когда закончится ремонт трассы Одесса – Рени: Омелян озвучил сроки

4 мая 2018, 10:46

Министр инфраструктуры посетил Одесскую область и пообщался с местными властями

Миллионы туристов посетят Украину: Порошенко поставил амбициозную задачу

Вчера, 10:20

Президент уверен, что гости страны должны бывать не только в городах-миллионниках

Порошенко назвал два главных вызова для Украины

Вчера, 09:59

Москва пытается вернуть Украину в сферу своего влияния, считает глава государства

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Идеальный вес женщины (таблица)

Пришел весь район, пришла вся школа. Как в Москве хоронили Децла