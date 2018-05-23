Порошенко официально переименовал ВДВ Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает пресс-служа главы государства.

Он выразил убеждение, что смена названия десантных войск – это вопрос восстановления национальной военной идентичности для украинских Вооруженных сил, что является не менее важным, чем боевая подготовка.

"Восстановление и изучение собственной истории, идеологическое размежевание со страной-агрессором было начато еще в 2014 году с введением Дня защитника Украины 14 октября, а в ноябре прошлого года было изменено название, символику и униформу десантников. Пользуясь случаем я подписываю принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны по Десантно-штурмовым войскам. Поздравляем наших боевых побратимов. Этот законодательный акт регулирует название этого славного рода войск – Десантно-штурмовые войска", – сказал Порошенко.

Напомним, в ноябре Петр Порошенко заявил о смене цвета берета у десантников. По его словам, украинские десантники меняют цвет берета с голубого на бордовый, как у большинства членов НАТО.

Как сегодня стало известно, цвет берета изменила и морская пехота. Освобождать Украину в ходе Операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме.