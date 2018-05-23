Морская пехота Украины сменила цвет беретов – Порошенко

Сегодня, 14:34

Освобождать Украину в ходе Операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме

Морская Пехота. Фото: twitter.com/poroshenko
Морская Пехота. Фото: twitter.com/poroshenko

С сегодняшнего дня морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ будут носить береты цвета морской волны. Об этом сегодня во время торжеств по случаю 100-летия создания морской пехоты, которые происходят в Николаеве, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня украинская морская пехота меняет цвет своих беретов. Понимаю, что этот процесс очень непростой, поскольку затрагивает память, личные чувства многих, кто в разное время связал свою судьбу с этим родом войск. Однако считаю, что изменения уже давно назрели и поставлены перед нами самой историей и российской агрессией против нашего государства", – сказал глава государства.

По его словам, освобождать Украину в ходе Операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме.

"Храня черные береты на почетных местах дома, на почетных местах в музеях, освобождать Украину в ходе Операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме, отличающей элитных воинов, готовых уничтожать оккупантов на море, на суше, в воздухе. С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морского пехотинца приобретает оттенок морской волны", – подытожил Порошенко.

Напомним, украинская морская пехота получила нового командира.

Более детально о морской пехоте читайте в материале "Черные дьяволы" из Украины: все, что нужно знать об украинских морпехах".
Порошенко, берет, морская пехота

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Источник:

УНИАН

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