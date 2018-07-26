Порошенко поблагодарил США за непризнание попытки Кремля аннексировать Крым
Он выразил убеждение, что данное заявление Госсекретаря США Майка Помпео "избавит Кремль имперских иллюзий"
Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа за непризнание попытки Кремля аннексировать украинский Крым и призвал партнеров Украины поддержать "Крымскую Декларацию".
"Приветствую историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии Украинского Крыма российским агрессором. Достойный ответ гибридным провокации Кремля после Хельсинки. Искренне благодарен Администрации Президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно-признанных границах", – написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.
Он выразил убеждение, что данное заявление Госсекретаря США Майка Помпео "избавит Кремль имперских иллюзий".
"Сколько бы времени ни прошло, вооруженная оккупация и незаконная аннексия части суверенного государства завершается только в одном – увольнением оккупированной территории, восстановлением территориальной целостности и компенсацией всех заведениях агрессором убытков", – говорится в сообщении.
Порошенко отметил, что общей стратегией является движение от политики непризнания к политике деоккупации.
"Единым фронтом заставим Россию прекратить агрессию и уважать международное право. Крым – это Украина!", – подчеркнул он.
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией и будут продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.
Как сообщалось, во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма - об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с Трампом в Хельсинки.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал "смешными" слова Путина по аннексии полуострова. Он отметил, что на переговорах с российским лидером Трамп не сдал ни одной позиции по Украине и Крыму.
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