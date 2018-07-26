Порошенко поблагодарил США за непризнание попытки Кремля аннексировать Крым

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа за непризнание попытки Кремля аннексировать украинский Крым и призвал партнеров Украины поддержать "Крымскую Декларацию".

"Приветствую историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии Украинского Крыма российским агрессором. Достойный ответ гибридным провокации Кремля после Хельсинки. Искренне благодарен Администрации Президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно-признанных границах", – написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Он выразил убеждение, что данное заявление Госсекретаря США Майка Помпео "избавит Кремль имперских иллюзий".

"Сколько бы времени ни прошло, вооруженная оккупация и незаконная аннексия части суверенного государства завершается только в одном – увольнением оккупированной территории, восстановлением территориальной целостности и компенсацией всех заведениях агрессором убытков", – говорится в сообщении.

Порошенко отметил, что общей стратегией является движение от политики непризнания к политике деоккупации.

"Единым фронтом заставим Россию прекратить агрессию и уважать международное право. Крым – это Украина!", – подчеркнул он.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией и будут продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма - об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с Трампом в Хельсинки.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал "смешными" слова Путина по аннексии полуострова. Он отметил, что на переговорах с российским лидером Трамп не сдал ни одной позиции по Украине и Крыму.