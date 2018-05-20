Порошенко почтил память умершей крымскотатарской активистки

Президент Украины Петр Порошенко почтил память умершей активистки и ветерана крымскотатарского национального движения Нурии Биязовой.

"Сегодня отошла в вечность Нурие Биязова – активистка крымскотатарского национального движения. В 1944 Нурие пережила депортацию, спустя годы вернулась в родной Крым и рассказала миру правду об этих трагических событиях. Вечная память верной дочери крымскотатарского народа...", – написал Порошенко в своем Twitter в воскресенье, 20 мая.

Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. 18 мая 1944 года была депортирована в Узбекистан, где впоследствии похоронила родителей и двух сестер. В 1989 году вернулась в Крым, где сразу стала активисткой крымскотатарского национального движения.

Напомним, 18 мая в Украине – День памяти жертв депортации крымских татар. Именно в этот день в 1944 году по решению Государственного комитета обороны СССР крымских татар принудительно вывозили с полуострова в Узбекистан, соседние с ним районы Казахстана, Таджикистана, а также некоторые регионы РСФСР.

В интервью сайту "Сегодня" историк и телеведущая Гульнара Бекирова рассказала о трагических последствиях. Полную версию интервью читайте по ссылке: "Прийти могут к каждому": интервью с телеведущей Гульнарой Бекировой о судьбе крымских татар.