Порошенко почтил память умершей крымскотатарской активистки

Сегодня, 23:02

Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае

фото twitter.com/poroshenko
фото twitter.com/poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко почтил память умершей активистки и ветерана крымскотатарского национального движения Нурии Биязовой.

"Сегодня отошла в вечность Нурие Биязова – активистка крымскотатарского национального движения. В 1944 Нурие пережила депортацию, спустя годы вернулась в родной Крым и рассказала миру правду об этих трагических событиях. Вечная память верной дочери крымскотатарского народа...", – написал Порошенко в своем Twitter в воскресенье, 20 мая.

1526846281.2018

Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. 18 мая 1944 года была депортирована в Узбекистан, где впоследствии похоронила родителей и двух сестер. В 1989 году вернулась в Крым, где сразу стала активисткой крымскотатарского национального движения.

Напомним, 18 мая в Украине – День памяти жертв депортации крымских татар. Именно в этот день в 1944 году по решению Государственного комитета обороны СССР крымских татар принудительно вывозили с полуострова в Узбекистан, соседние с ним районы Казахстана, Таджикистана, а также некоторые регионы РСФСР.

В интервью сайту "Сегодня"  историк и телеведущая Гульнара Бекирова рассказала о трагических последствиях. Полную версию интервью читайте по ссылке: "Прийти могут к каждому": интервью с телеведущей Гульнарой Бекировой о судьбе крымских татар.
президент, Крым, Порошенко, память, активистка, крымские татары

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко почтил память умершей крымскотатарской активистки". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Депортированные крымские татары. Фото: архив

Сталинская депортация крымских татар: историк рассказала о трагических последствиях

Вчера, 06:06

Многие семьи в процессе депортации были разделены, что в значительной мере осложнило первые годы жизни на новых местах

Украина

Как в Киеве почтили память жертв депортации крымских татар

18 Мая, 20:40

73 года назад началась принудительная высылка крымскотатарского народа из Крыма - их расселяли по отдаленным регионам СССР
Загрузка...

Александр Левченко

Сталинская депортация крымских татар – акт геноцида против целого народа

18 Мая, 15:33

Крым

Фото: gettyimages

Депортация крымских татар: историк рассказала, как СССР продолжала политику Российской империи

18 Мая, 12:45

То, что не удалось сделать царскому режиму в Крыму в отношении крымских татар, довершил советский режим

Украина

Фото: gettyimages

Крымские татары в оккупации: историк рассказала, как действует Россия

18 Мая, 10:41

Кремль пытается создать "клон" Меджлиса для презентации крымскотатарского народа за рубежом 

Политика

Фото: Getty

Порошенко о геноциде крымских татар: "Циничное преступление против всего человечества"

18 Мая, 09:07

Президент Украины призвал почтить память жертв депортации крымских татар
Загрузка...