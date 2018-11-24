Порошенко почтил память жертв голодоморов: Миллионы невинно загубленных душ обрели вечный покой

В 85-ю годовщину Дня памяти жертв голодоморов президент Петр Порошенко обратился к украинцам и выразил уверенность, что миллионы невинно загубленных душ наконец-то обрели вечный покой.

Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Facebook.

"День памяти жертв голодоморов – геноцида украинского народа – это весомый повод вспомнить и осмыслить великие трагедии прошлого века, помянуть в молитве невинных жертв", – подчеркнул президент.

"Этот день также побуждает нас еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее – нелюдями против людей. И во имя сохранения Украины мы должны всегда помнить об ужасных преступлениях, совершенных коммунистическим режимом на украинских землях", – продолжил Порошенко.

По его мнению, цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но столь необходимая правда приобрела широкую огласку, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку.

"Верю, миллионы невинно загубленных душ наконец-то смогли обрести вечный покой", – подытожил глава государства.

Напомним, днем ранее Порошенко призвал украинцев в мире в День памяти жертв Голодоморов зажечь свечу и почтить минутой молчания миллионы погибших.

В Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по некоторым данным, от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.