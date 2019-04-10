Порошенко подписал программу партнерства с НАТО

Глава государства напомнил, что за 70 лет существования Альянса против его стране не было военной агрессии

Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал программу партнерства с НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/de8/67b/5cade867b9204.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/de8/67b/5cade867b9204.jpeg 2019-04-10T15:58:00+03:00 Политика Глава государства напомнил, что за 70 лет существования Альянса против его стране не было военной агрессии

Президент Украины Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО на 2019 год. Об этом он сообщил

"Подписал Годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО на 2019 год. Это системный, многоплановый документ, определяющий наши цели, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год. Это наша домашняя работа на пути в НАТО", – сказал он.

Порошенко рассчитывает, что уже 2023 году Украина будет отвечать критериям, которые необходимы для подписания Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Также он поздравил Альянс с 70-летием.

"На сегодняшний день это наиболее эффективный оборонный союз и за 70 лет мы не видим ни одного случая, когда на страны-члены НАТО были нападения и угрозы суверенитета и территориальной целостности", – сказал глава государства.

Подписание произошло в присутствии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, замглавы администрации президента Константина Елисеева, экс-главы МИД Украины Владимир Огрызко и представителей общественности.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что планирует на саммите НАТО поднять вопрос о ПДЧ для Украины. По его словам, он планирует это сделать в декабре нынешнего года, если все еще будет президентом Украины.

В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг в своем заявлении о вступлении Украины в НАТО говорил, что эффективное управление и реформы приблизят Украину к евроатлантической семье.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко подписал программу партнерства с НАТО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.