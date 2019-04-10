Порошенко подписал программу партнерства с НАТО
Глава государства напомнил, что за 70 лет существования Альянса против его стране не было военной агрессии
Президент Украины Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО на 2019 год. Об этом он сообщил
"Подписал Годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО на 2019 год. Это системный, многоплановый документ, определяющий наши цели, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год. Это наша домашняя работа на пути в НАТО", – сказал он.
Порошенко рассчитывает, что уже 2023 году Украина будет отвечать критериям, которые необходимы для подписания Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Также он поздравил Альянс с 70-летием.
"На сегодняшний день это наиболее эффективный оборонный союз и за 70 лет мы не видим ни одного случая, когда на страны-члены НАТО были нападения и угрозы суверенитета и территориальной целостности", – сказал глава государства.
Подписание произошло в присутствии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, замглавы администрации президента Константина Елисеева, экс-главы МИД Украины Владимир Огрызко и представителей общественности.
Напомним, ранее Порошенко заявлял, что планирует на саммите НАТО поднять вопрос о ПДЧ для Украины. По его словам, он планирует это сделать в декабре нынешнего года, если все еще будет президентом Украины.
В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг в своем заявлении о вступлении Украины в НАТО говорил, что эффективное управление и реформы приблизят Украину к евроатлантической семье.
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