Порошенко планирует на саммите НАТО поднять вопрос о ПДЧ для Украины

Президент поздравил Североатлантический альянс с 70-летием

Фото: AFP

Порошенко планирует на саммите НАТО поднять вопрос о ПДЧ для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a55/829/5c8a5582927bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a55/829/5c8a5582927bc.jpg 2019-03-15T21:20:00+02:00 Политика Президент поздравил Североатлантический альянс с 70-летием

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Североатлантический альянс с 70-летием и пообещал на саммите НАТО в декабре 2019 года поднять вопрос о Плане действий относительно членства Украины. Об этом говорится в письме Главы государства Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, которое опубликовано пресс-службой миссии Украины при НАТО.

"Уважаемый Йенс, примите мои самые искренние поздравления с юбилеем! Будучи признанным лидером стратегического видения, вы внесли значительный вклад в развитие прочных связей между Украиной и НАТО", – отметил Порошенко.

Президент заверил, что в преддверии 70-летия НАТО гордится тем, что партнерство с Украиной стало важной страницей в истории альянса.

По его словам, Украина высоко ценит солидарность Североатлантического союза с Украиной и неизменную поддержку страны перед лицом агрессии России.

"Как мы обсуждали на Мюнхенской конференции по безопасности, визит Североатлантического совета в Украину послужил бы еще одним сильным сигналом о том, что НАТО твердо поддерживает Украину – в политическом и практическом плане. Я также хотел бы заверить вас в том, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении нашего общего и безопасного будущего", – написал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина полностью привержена проведению реформ, в частности, в соответствии с курсом на интеграцию в НАТО.

"Учитывая то, что Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по обновлению нашего партнерства, в том числе путем предоставления Украине ПДЧ (план действий по членству в НАТО. – Ред.)", – подчеркнул президент.

Как сообщалось, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что встреча глав государств и правительств стран-союзниц Североатлантического альянса состоится в Лондоне в декабре 2019 года.

Накануне в НАТО напомнили о своей поддержке Украине. Заместитель помощника генсека Альянса напомнил о совместных учениях и помощи в восстановлении морской академии в Одессе.

Также сообщалось, что НАТО остановило сотрудничество с Россией.

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